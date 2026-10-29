Δαμιανός: Περισσότερες επενδύσεις σε δίκτυα και διασυνδέσεις – Ενημέρωση για το GSI από τον Παπασταύρου

Ο Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ανέφερε ότι θα ενημερώσει τους ομολόγους του «για την πρόοδο που έχει συντελεστεί στη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, καθώς επίσης και για τα επόμενα βήματα».

Ο κ. Δαμιανός είπε ότι οι συζητήσεις αφορούν τις σημερινές προτεραιότητες της ΕΕ: την ασφάλεια εφοδιασμού, το προσιτό ηλεκτρικό ρεύμα και την ανταγωνιστικότητα. «Είναι πολύ σημαντικό ότι συζητάμε για τα δίκτυα· χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις στην αποθήκευση, περισσότερες επενδύσεις στις διασυνδέσεις, αλλά πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες των κρατών μελών, ειδικά όσον αφορά τον ηλεκτρισμό», ανέφερε.

Για τους κλιματικούς στόχους, σημείωσε ότι πρέπει να υπάρχει ρεαλισμός ως προς τη δυνατότητα επίτευξής τους υπό τις παρούσες συνθήκες, με σεβασμό σε κάθε κράτος, στον δικό του ρυθμό και στις δικές του δυσκολίες.

Η ενεργειακή μετάβαση, πρόσθεσε, «πρέπει να αποφέρει απτά αποτελέσματα για τους Ευρωπαίους πολίτες». «Η ενεργειακή ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια, το προσιτό ηλεκτρικό ρεύμα είναι απαραίτητο. Ας συνεργαστούμε με την αλληλεγγύη που μας διακρίνει στην ΕΕ, για να παραδώσουμε αυτά τα αποτελέσματα στους πολίτες μας», είπε.

Ο κ. Παπασταύρου χαρακτήρισε τη διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου έργο ευρωπαϊκής στρατηγικής σημασίας, το οποίο «προχωράει με σχέδιο, με αποφασιστικότητα, σύμφωνα πάντα με το Δίκαιο της Θάλασσας». Όπως ανέφερε, πρόκειται για έργο που θα άρει τον ενεργειακό αποκλεισμό της Κύπρου. Πρόσθεσε ότι «οφείλουμε να οικοδομήσουμε μια ενεργειακή Ένωση που θα περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη και θα αποφέρει απτά οφέλη σε όλους τους πολίτες».

Ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, προειδοποίησε ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. «Κατά μέσο όρο, δυστυχώς, σχεδόν 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν μπορούν να θερμάνουν επαρκώς τα σπίτια τους λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας φέτος. Πιθανότατα ο αριθμός αυτός θα είναι υψηλότερος», είπε.

Κάλεσε τα κράτη μέλη να απεξαρτηθούν από τα ορυκτά καύσιμα όσο το δυνατόν γρηγορότερα, με περισσότερες ανανεώσιμες πηγές, ενεργειακή απόδοση και ηλεκτρισμό αντί για λέβητες αερίου και πετρελαίου. Αναγνώρισε ότι μπορεί να είναι αναγκαία η άμεση επιδότηση ορυκτών καυσίμων για ευάλωτες ομάδες, αλλά ζήτησε τα μέτρα να εφαρμόζονται «με στοχευμένο και προσωρινό τρόπο».

Συγκρίνοντας την κατάσταση με την κρίση του 2022, ο κ. Γιόργκενσεν εκτίμησε ότι η ΕΕ βρίσκεται σε καλύτερη θέση, καθώς έχει μειώσει την κατανάλωση αερίου. «Χρησιμοποιούμε 18% λιγότερο αέριο από ό,τι το 2022», είπε. Σημείωσε επίσης ότι παλαιότερα το 45% του αερίου προερχόταν από τη Ρωσία, ενώ σήμερα η προμήθεια γίνεται από διαφορετικούς προμηθευτές.

Ωστόσο, χαρακτήρισε την κρίση σοβαρότερη, καθώς αφορά και το πετρέλαιο και τα προϊόντα του. «Δεν αναμένουμε κρίση ασφάλειας εφοδιασμού· για τους πολίτες όμως που δεν μπορούν να αγοράσουν καύσιμα ή να θερμάνουν τα σπίτια τους, αυτό δεν έχει σημασία αν η προσφορά υπάρχει αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν», ανέφερε.

Ο υπουργός Μεταφορών και Περιβάλλοντος, Κλίματος και Ενέργειας της Ιρλανδίας, Ντάραχ Ο'Μπράιαν, της οποίας η χώρα ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, δήλωσε ότι στόχος είναι να ολοκληρωθεί η δέσμη για τα δίκτυα και να επιστρέψει ο φάκελος των χρεώσεων δικτύου στο Συμβούλιο τον Δεκέμβριο, για γενική προσέγγιση.

Αναφερόμενος στις αντιρρήσεις πολλών κρατών μελών, ιδίως για την ψήφιση φορολογικών θεμάτων με ειδική πλειοψηφία, είπε ότι η συνεδρίαση της Πέμπτης προσφέρει στα κράτη μέλη την ευκαιρία να διατυπώσουν τις θέσεις τους. «Υπάρχουν διαφορετικές θέσεις, ιδίως για το φορολογικό σκέλος», σημείωσε, προσθέτοντας ότι αναμένει «κάποιου είδους συμβιβασμό».

Για τον χειμώνα, ο κ. Ο'Μπράιαν ανέφερε ότι τα αποθέματα είναι ισχυρά από πλευράς εφοδιασμού, αλλά το κόστος αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. «Η ΕΕ και τα κράτη μέλη δεν έχουν μαγικό ραβδί για να εξαφανίσουν τις αυξήσεις των τιμών», είπε, προσθέτοντας ότι πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για τις χρεώσεις δικτύου και τα δίκτυα, καθώς και για την επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ