Χριστοδουλίδης προς Τουρκία: Ανοίξτε τα αρχεία του στρατού για τους αγνοουμένους

«Σήμερα ανανεώνουμε την υπόσχεσή μας ότι δεν θα συμβιβαστούμε με τη λήθη και δεν θα αποδεχθούμε την αδράνεια», αναφέρει ο Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η αλήθεια για κάθε αγνοούμενο «είναι απαραίτητη προϋπόθεση δικαιοσύνης, συμφιλίωσης και μιας βιώσιμης ειρήνης στον τόπο μας».

Η Ημέρα Αγνοουμένων, σημειώνει, είναι ημέρα μνήμης και εθνικής ευθύνης, καθώς και τιμής για όσους εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την τουρκική εισβολή του 1974 και για τους αγνοουμένους της περιόδου 1963–1964.

Ο κ. Χριστοδουλίδης εξέφρασε τον σεβασμό του προς τις οικογένειες, οι οποίες εδώ και δεκαετίες βιώνουν την οδύνη της αβεβαιότητας και δικαιολογημένα αναμένουν απαντήσεις για τους αγαπημένους τους. Για την Κυπριακή Δημοκρατία, αναφέρει, το ζήτημα είναι πρωτίστως ανθρωπιστικό και η προσπάθεια θα συνεχιστεί έως ότου διακριβωθεί η τύχη και του τελευταίου αγνοουμένου.

Η Δημοκρατία στηρίζει το έργο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοουμένους, παρέχοντας θεσμική, τεχνική και οικονομική συνδρομή, αναφέρει. Παράλληλα, ενισχύει τις προσπάθειες συλλογής, αξιολόγησης και αξιοποίησης μαρτυριών και αρχείων, επιτάχυνσης των εκταφών και των ταυτοποιήσεων, καθώς και ουσιαστικής ενημέρωσης των οικογενειών.

Σε διεθνές επίπεδο, προσθέτει, η Κυβέρνηση θέτει το θέμα των αγνοουμένων ως προτεραιότητα. Αυτό συζητείται σε κάθε επαφή με την τουρκοκυπριακή ηγεσία, την Τουρκία, τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή κοινότητα.

Η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τον Πρόεδρο, περιλαμβάνει πλήρη και χωρίς όρους πρόσβαση στα αρχεία του τουρκικού στρατού και κάθε άλλης αρμόδιας υπηρεσίας, παράδοση όλων των πληροφοριών για χώρους ταφής, μετακινήσεις λειψάνων και στρατιωτικές επιχειρήσεις, καθώς και διευκόλυνση των ερευνών και των εκταφών σε στρατιωτικές ζώνες και άλλες περιοχές όπου η πρόσβαση είναι περιορισμένη. Ζητεί επίσης ουσιαστική συνεργασία με τη ΔΕΑ και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς.

Η στήριξη των οικογενειών των αγνοουμένων παραμένει διαρκής υποχρέωση, αναφέρει. Η Πολιτεία θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει με ευαισθησία και συνέπεια τις κοινωνικές, οικονομικές και άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, μέσω στοχευμένων πολιτικών και συνεχούς διαλόγου με τις οργανώσεις τους. Σε αυτό το πλαίσιο, προσθέτει, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να παρέχεται φροντίδα στους γονείς και συζύγους αγνοουμένων και πεσόντων χωρίς οικονομικά κριτήρια.

«Με αφορμή και τη σημερινή ευκαιρία, καλώ για άλλη μια φορά την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή πλευρά να ανταποκριθούν ουσιαστικά στο θέμα της παροχής πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή του τουρκικού στρατού και την πρόσβαση στους πιθανούς χώρους ταφής», αναφέρει ο Πρόεδρος.

Η προσπάθεια θα συνεχιστεί αμείωτη μέχρι να δοθούν τεκμηριωμένες απαντήσεις για όλους, σημειώνει. «Το χρωστούμε στα παιδιά και τους εν ζωή γονείς και συγγενείς των αγνοουμένων. Το οφείλουμε, όμως, πάνω απ’ όλα στους γονείς, τις μανάδες και τους πατεράδες που έφυγαν από τη ζωή με τον καημό της απουσίας των παιδιών τους», καταλήγει.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι η πατρίδα έχει «το ηθικό χρέος να λύσει αυτό τον δεσμό που ανέτρεψε τις ζωές εκατοντάδων οικογενειών και θρυμμάτισε τα όνειρα χιλιάδων ανθρώπων, που ποτέ δεν θα μπορέσουν να συμφιλιωθούν με την απώλεια».

Στην ίδια ανάρτηση για την Ημέρα Αγνοουμένων Κύπρου, στις 29 Οκτωβρίου, σημειώνει ότι τα λόγια δεν αρκούν για να περιγράψουν τα αισθήματα που προκαλεί το ανθρωπιστικό δράμα των αγνοουμένων, «αυτή την ανοικτή πληγή της κυπριακής τραγωδίας, που αιμορραγεί για περισσότερο από μισό αιώνα». Αναφέρεται στις συζύγους, τα παιδιά, τα αδέλφια και κυρίως στους γονείς των αγνοουμένων, που αγωνιούν να μάθουν νέα για τους αγαπημένους τους, ενώ τονίζει ότι η προσπάθεια δεν θα σταματήσει πριν διακριβωθεί η τύχη και του τελευταίου αγνοουμένου.

Πηγή: ΚΥΠΕ