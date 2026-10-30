Ενίσχυση έως €13.450 για συμμετοχή κυπριακών επιχειρήσεων σε πέντε διεθνείς εκθέσεις

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Εμπορίου, η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως τις €13.450 ανά δικαιούχο και ανά έκθεση. Καλύπτει, μεταξύ άλλων, το ενοίκιο του εκθεσιακού χώρου, την κατασκευή και τον εξοπλισμό του περιπτέρου, το δικαίωμα συμμετοχής, την εγκατάσταση και την κατανάλωση ηλεκτρισμού και νερού, καθώς και υπηρεσίες διερμηνείας για το περίπτερο.

Οι εκθέσεις αφορούν τους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας, της διαχείρισης επενδυτικών ταμείων, της συντήρησης αεροσκαφών και της ναυτιλίας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

GITEX AI Serbia 2027: 25-27 Μαΐου στο Βελιγράδι, με αντικείμενο την τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία.

25-27 Μαΐου στο Βελιγράδι, με αντικείμενο την τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία. FundForum International 2027: 22-24 Ιουνίου στο Μόντε Κάρλο, για τη διαχείριση επενδυτικών ταμείων.

22-24 Ιουνίου στο Μόντε Κάρλο, για τη διαχείριση επενδυτικών ταμείων. GITEX Global 2027: προγραμματίζεται για το τέταρτο τρίμηνο του έτους στο Ντουμπάι και αφορά την τεχνολογία και την καινοτομία.

προγραμματίζεται για το τέταρτο τρίμηνο του έτους στο Ντουμπάι και αφορά την τεχνολογία και την καινοτομία. MRO Europe 2027: 19-21 Οκτωβρίου στο Άμστερνταμ, για τη συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών.

19-21 Οκτωβρίου στο Άμστερνταμ, για τη συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών. Marintec China 2027: 30 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου στη Σαγκάη, για τη ναυτιλία και τις ναυτιλιακές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διοργάνωση εθνικού περιπτέρου στις εκθέσεις αποσκοπεί στην ανάδειξη της Κύπρου ως επιχειρηματικού κέντρου στους συγκεκριμένους τομείς και δίνει στις κυπριακές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών τη δυνατότητα να προβάλουν τις υπηρεσίες τους και να αξιοποιήσουν ευκαιρίες δικτύωσης και επιχειρηματικής συνεργασίας με εκθέτες και επαγγελματίες επισκέπτες.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις) που δραστηριοποιούνται σε τομέα συναφή με το αντικείμενο της αντίστοιχης έκθεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν τον ενημερωτικό οδηγό του Υπουργείου Εμπορίου: www.gov.cy/media/2026/10/29102026_ypenergiasAitisisOdigos.pdf.

Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως, με συστημένη επιστολή ή μέσω ιδιωτικής ταχυμεταφορικής εταιρείας (courier), έως τις 27/11/2026. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας και ώρας παραλαβής από την Υπηρεσία Εμπορίου του ΥΕΕΒ.

Πηγή: ΚΥΠΕ