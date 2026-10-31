ΧΑΚ: Με έλλειμμα €3,1 εκατ. ο προϋπολογισμός του 2027 - Ζητά κρατική χορηγία λόγω αποκρατικοποίησης και Euronext

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, τα έτη 2028-2029 ο προϋπολογισμός συνεχίζει να είναι ελλειμματικός κατά €0,08 εκατ.. Το έλλειμμα θα καλυφθεί από ισόποσα ταμειακά διαθέσιμα που υπολογίζεται να διαθέτει ο οργανισμός την 31/12/2026.

O προϋπολογισμός διαχρονικά χρηματοδοτείτο από ίδιους πόρους, σημειώνεται, ενώ από το 2027 και μετέπειτα απαιτείται χρηματοδότηση από το κράτος ύψους €1,3 εκατ. το 2027 και €1,7 εκατ. και €1,8 εκατ., τα έτη 2028-2029, αντίστοιχα.

Εντός του 2027 περιλαμβάνεται πρόνοια για το κόστος εφαρμογής του Σχεδίου Αφυπηρέτησης του προσωπικού. Τα επόμενα έτη, τονίζεται, στην περίπτωση μη ολοκλήρωσης της αποκρατικοποίησης, τα ταμειακά διαθέσιμα δεν θα επαρκούν για κάλυψη του προϋπολογισμού.

Με βάση τη μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού που είχε εκπονηθεί για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, προβλέπεται η πρόωρη αφυπηρέτηση προσωπικού για τη διεξαγωγή των εργασιών για την αποκρατικοποίηση του Χρηματιστηρίου, με βάση την προτεινόμενη πρόταση των εμπειρογνωμόνων. Το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να καταβάλει στο Χρηματιστήριο το ποσό για τη δαπάνη που προκύπτει ύψους €55.000.

Συνεχίζοντας, λαμβάνοντας υπόψη την καταβολή των δαπανών αυτών και τις αυξημένες δαπάνες για την εφαρμογή του Συστήματος Διαπραγμάτευσης (Optiq) του Euronext, η Δημοκρατία θα πρέπει να καταβάλει το ποσό που ανέρχεται στα €1.275.000 για την επάρκεια των χρηματικών διαθεσίμων του ΧΑΚ.

Αύξηση εσόδων λόγω χορηγίας

Τα έσοδα το 2027 ανέρχονται στα €7 εκατ. και είναι αυξημένα σε σχέση με το 2026 κατά 26,4% ή σε απόλυτους αριθμούς κατά €1,46 εκατ. Τα έτη 2028-2029 αυξάνονται περαιτέρω και ανέρχονται στα €7,55 εκατ. και €7,8 εκατ., αντίστοιχα. Η αύξηση των εσόδων οφείλεται κυρίως στην πρόβλεψη για παραχώρηση κρατικής χορηγίας ύψους €1,28 εκατ. τα έτη 2027-2029 και αφορά την ενδεχόμενη ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης του ΧΑΚ και καταβολή από το κράτος μέρους του κόστους πρόωρης αφυπηρέτησης του προσωπικού.

Οι δαπάνες το 2027 ανέρχονται στα €10,13 εκατ. και είναι αυξημένες κατά 11,42% σε σχέση με το 2026 ή σε απόλυτους αριθμούς κατά €1,04 εκατ.. Τα έτη 2028-2029 οι δαπάνες μειώνονται σε σχέση με το 2026 και ανέρχονται στα €7,6 εκατ. και €7,8 εκατ., αντίστοιχα.

Αποδοχές προσωπικού

Οι αποδοχές προσωπικού το 2027 είναι οριακά αυξημένες σε σχέση με το 2026 και συνεχίζουν να συμπεριλαμβάνουν το κόστος του Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης ύψους €1,8 εκατ., καθώς και την παραχώρηση εφάπαξ ποσού στο Ταμείο Ευημερίας Προσωπικού ύψους €0,4 εκατ, με βάση συμφωνία που υπογράφηκε με το Υπουργείο Οικονομικών. Και οι δύο πρόνοιες δύναται να καταβληθούν κατά την ημερομηνία αναφοράς της αποκρατικοποίησης του ΧΑΚ.

Αύξηση 23% στις δαπάνες λειτουργίας

Οι δαπάνες λειτουργίας το 2027, περιλαμβανομένων των χρηματοδοτικών δαπανών είναι αυξημένες κατά 22,7% ή σε απόλυτους αριθμούς κατά €0,47 εκατ. σε σχέση με το 2026 λόγω κυρίως της αυξημένης πρόνοιας για άδειες χρήσης του λογισμικού συστήματος διαπραγμάτευσης της Κοινής Πλατφόρμας με το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), εξαιτίας της εφαρμογής νέου συστήματος διαπραγμάτευσης από την νέα εταιρεία που εξαγόρασε το ΧΑ (όμιλο Euronext).

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες το 2027 είναι αυξημένες κατά 137,4% σε σχέση με το 2026 λόγω κυρίως της προσαρμογής του συστήματος διαπραγμάτευσης του ΧΑΚ με βάση το νέο σύστημα της Κοινής Πλατφόρμας με το Χρηματιστήριο της Αθήνας, δεδομένης της συμφωνίας του ΧΑΚ από το 2006 για λειτουργία Κοινής Πλατφόρμας.