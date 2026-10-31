Η αντίστροφη μέτρηση για την Black Friday του 2026 έχει αρχίσει. Η ημέρα των προσφορών θα είναι η Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.
Πότε πέφτει η Black Friday - Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τα προϊόντα τεχνολογίας
Η Black Friday του 2026 είναι προγραμματισμένη για τις 27 Νοεμβρίου.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται συνήθως προϊόντα τεχνολογίας, όπως κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και άλλα gadgets, αλλά και είδη ένδυσης, προϊόντα για το σπίτι και τον κήπο και ηλεκτρικές συσκευές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλεκτρικές σκούπες και φούρνοι μικροκυμάτων.
Η Black Friday ξεκίνησε στις ΗΠΑ ως η ονομασία που χρησιμοποιούσε η αστυνομία της Φιλαδέλφειας για την Παρασκευή μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών. Τη δεκαετία του 1950 και στις αρχές του 1960, πλήθος καταναλωτών και επισκεπτών κατέκλυζε την πόλη για τις χριστουγεννιάτικες αγορές και τον αγώνα Army–Navy, προκαλώντας έντονη κίνηση και συνωστισμό.
Η εξήγηση ότι εκείνη την ημέρα τα καταστήματα περνούσαν «από το κόκκινο στο μαύρο» —δηλαδή από τις ζημιές στα κέρδη— διαδόθηκε αργότερα ως πιο θετική ερμηνεία του ονόματος. Δεν θεωρείται, όμως, η αρχική προέλευση του όρου.
Υπήρχε και παλαιότερη χρήση του όρου «Black Friday» για το κραχ της αγοράς χρυσού στις ΗΠΑ, στις 24 Σεπτεμβρίου 1869. Πρόκειται για διαφορετικό γεγονός, χωρίς σύνδεση με την εκπτωτική περίοδο μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών.
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