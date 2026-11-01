Αμετακίνητο το 51% στο χαλούμι ΠΟΠ: Αντιδρούν οι κτηνοτρόφοι στα σχέδια των τυροκόμων

Όπως ανέφερε, οι τυροκόμοι αναμένεται να αποστείλουν επιστολή ζητώντας αλλαγή της ποσόστωσης, θέση με την οποία η «Φωνή των Κτηνοτρόφων» διαφωνεί.

Οι κτηνοτρόφοι, είπε, προτίθενται να υποβάλουν ενστάσεις τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι αυτές δεν θα απορριφθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή της ποσόστωσης.

«Αν δεν βοηθήσουν όλοι την αιγοπροβατοτροφία ώστε να γίνει ανασύσταση, το χαλούμι θα χαθεί», προειδοποίησε, καλώντας τους τυροκόμους και τους αγελαδοτρόφους να συμβάλουν στην προσπάθεια ανασύστασης του κλάδου.

Ανέφερε, τέλος, ότι το 95% των μελών της «Φωνής των Κτηνοτρόφων» είναι αιγοπροβατοτρόφοι, υπογραμμίζοντας ότι η οργάνωση ασχολείται με το σύνολο της κτηνοτροφίας και δεν εξυπηρετεί κομματικούς σχηματισμούς και εργάζεται αφιλοκερδώς.