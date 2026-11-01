Στον «Π» η Στέλλα Μιχαηλίδου: Με πυξίδα τις επενδύσεις και την ανάπτυξη θέλω να συνεχίσω το ίδιο όραμα

Την ανάγκη αξιοποίησης των κρατικών ενισχύσεων ως εργαλείου προσέλκυσης επενδύσεων, στήριξης της καινοτομίας, της πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού υπογραμμίζει η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, Στέλλα Μιχαηλίδου. Σε συνέντευξή της στον «Π», η κ. Μιχαηλίδου αναφέρει ότι πέρα από τον ελεγκτικό του ρόλο, το Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων επιδιώκει να συμβάλει στη διαμόρφωση στοχευμένων αναπτυξιακών πολιτικών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, υπογραμμίζει ότι το Γραφείο της επιτελεί έναν διττό ρόλο: αφενός τον ελεγκτικό, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και αφετέρου έναν αναπτυξιακό ρόλο. Όπως αναφέρει, από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της, όραμά της είναι η προώθηση των κρατικών ενισχύσεων ως εργαλείου που μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για την κυπριακή οικονομία. Οι τομείς ενδιαφέροντος Σύμφωνα με τη κα. Μιχαηλίδου, οι τομείς που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο πεδίο των κρατικών ενισχύσεων, μεταβάλλονται ανάλογα με τις ανάγκες της οικονομίας, έχουν όμως έναν κοινό παρονομαστή: τη δημιουργία κινήτρων για επ...