Η πρόκληση δεν είναι τα ρομπότ αλλά η νοοτροπία

Πρόκειται για εξαιρετικό μάρκετινγκ. Ο φόβος εξασφαλίζει προσοχή. Η προσοχή δημιουργεί ζήτηση. Και η ζήτηση δικαιώνει εκείνους που φρόντισαν προηγουμένως να μας πανικοβάλουν.

Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι η αλλαγή είναι ακίνδυνη. Σημαίνει ότι χρειάζεται να ξεχωρίσουμε την οικονομική ανάλυση από την παρουσίαση πωλήσεων. Δεν είναι κάθε διευθύνων σύμβουλος προφήτης. Μερικές φορές είναι απλώς διευθυντής μάρκετινγκ.

Η ιστορία των μεταφορών, μετά την κατασκευή της ατμομηχανής, προσφέρει μια χρήσιμη αναλογία. Ο σιδηρόδρομος δεν διατήρησε ανέπαφη την οικονομία της άμαξας. Μετέτρεψε τον οδηγό άμαξας σε οδηγό τρένου και δημιούργησε άλλα συναφή επαγγέλματα, πολλαπλασιάζοντας και όχι μειώνοντας τις θέσεις εργασίας. Η εργασία μετασχηματίστηκε, αλλά δεν εξαφανίστηκε επειδή εμφανίστηκε μια αποτελεσματικότερη μηχανή.

Υπάρχει, όμως, μια λεπτομέρεια που συχνά παραλείπεται από τις αισιόδοξες αφηγήσεις: ο αμαξάς δεν έγινε αυτομάτως μηχανοδηγός. Χρειάστηκε εκπαίδευση, ευκαιρίες και χρόνος. Και μέχρι να τα αποκτήσει, έπρεπε κάπως να ζήσει. Η μακροπρόθεσμη ευημερία δεν εξοφλεί τον λογαριασμό του τρέχοντος μήνα.

Το ίδιο ερώτημα τίθεται σήμερα. Όχι αν θα αλλάξουν οι δουλειές, αλλά ποιος θα πληρώσει την αλλαγή. Ο εργαζόμενος; Η επιχείρηση που επωφελείται; Το κράτος; Ή θα συμφωνήσουμε όλοι ότι απαιτείται «προσαρμοστικότητα» και θα θεωρήσουμε το θέμα λήξαν;

Η λέξη είναι βολική. Μεταφέρει την ευθύνη σε εκείνον που υφίσταται τις συνέπειες. Αν δυσκολεύεται, δεν απέτυχε η κατάρτιση, η διοίκηση ή η πολιτική. Απλώς ο ίδιος δεν υπήρξε αρκετά ευέλικτος. Έπρεπε, προφανώς, να είχε προβλέψει την επόμενη έκδοση του λογισμικού.

Από την άλλη, η προστασία κάθε υφιστάμενης θέσης, ανεξαρτήτως κόστους και χρησιμότητας, δεν αποτελεί κοινωνική πολιτική. Αποτελεί μάταια προσπάθεια διατήρησης της άμαξας με δημόσια επιδότηση, ενώ όλοι οι υπόλοιποι έχουν αγοράσει εισιτήριο για το τρένο.

Η σοβαρή απάντηση βρίσκεται αλλού: στην εκπαίδευση, στην ουσιαστική κατάρτιση, στην κινητικότητα και στη στήριξη όσων χάνουν το εισόδημά τους κατά τη μετάβαση. Όχι σε σεμινάρια που πιστοποιούν κυρίως ότι πραγματοποιήθηκαν. Ούτε σε στρατηγικές που ολοκληρώνονται μόλις παρουσιαστούν σε κρατικές αίθουσες.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να επενδύσουν στους ανθρώπους τους. Τα κράτη να προσαρμόσουν θεσμούς και εκπαιδευτικά συστήματα. Οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν νέες δεξιότητες. Καμία πλευρά δεν δικαιούται να αναθέτει ολόκληρη την προσπάθεια στις υπόλοιπες.

Κυρίως, χρειάζεται να μετράμε αποτελέσματα: πόσοι εκπαιδεύτηκαν πραγματικά, πόσοι βρήκαν εργασία, πόσοι αύξησαν την παραγωγικότητά τους. Όχι πόσα κονδύλια απορροφήθηκαν και πόσες φωτογραφίες βγήκαν. Η απορρόφηση χρημάτων δεν είναι από μόνη της πρόοδος. Αυτή είναι η ασθένεια και η μεγαλύτερη πρόκληση για την ΕΕ. Μια πρόκληση την οποία όσοι βρίσκονται εκ των έσω προφανώς δεν αντιλαμβάνονται.

Το πρόβλημα, λοιπόν, δεν είναι ότι έρχονται τα ρομπότ. Είναι ότι μπορεί να έρθουν ή, χειρότερα, να πάνε στην Κίνα, πριν τελειώσουμε τη διαβούλευση για τη σύσταση της επιτροπής που θα μελετήσει την προετοιμασία μιας προκαταρκτικής σύστασης.