ΑΛΜΑ κατά Ραδιομαραθωνίου: «Η αναπηρία δεν είναι θέαμα, ούτε εργαλείο συγκίνησης»

Σε ανακοίνωσή του, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2026, το Κίνημα τονίζει ότι «η αξιοπρέπεια των ατόμων με αναπηρία δεν είναι αντικείμενο φιλανθρωπίας και επικοινωνιακής εκμετάλλευσης», επισημαίνοντας πως η αναπηρία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως θέαμα ή εργαλείο συγκίνησης.

«Τα άτομα με αναπηρία χρειάζονται σεβασμό, ίσες ευκαιρίες, αυτονομία, προσβασιμότητα και ουσιαστική κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους», αναφέρει.

Αιχμές για τη συμμετοχή κρατικών θεσμών

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συμμετοχή κρατικών θεσμών στον Ραδιομαραθώνιο, με το ΑΛΜΑ να χαρακτηρίζει προβληματική την εμπλοκή τους σε έναν ιδιωτικό φιλανθρωπικό έρανο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων και ιδιαίτερα του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου προσδίδει «θεσμική νομιμοποίηση σε μια παρωχημένη φιλανθρωπική προσέγγιση της αναπηρίας».

Το Κίνημα υπογραμμίζει ότι η Πολιτεία οφείλει να εκπληρώνει τις θεσμικές, νομικές και πολιτικές υποχρεώσεις της απέναντι στα άτομα με αναπηρία, διασφαλίζοντας την αξιοπρέπεια, την ανεξάρτητη διαβίωση και την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία.

«Δεν αμφισβητούμε την καλή πρόθεση των πολιτών»

Παράλληλα, το ΑΛΜΑ διευκρινίζει ότι η κριτική του δεν στρέφεται κατά των πολιτών που συνεισφέρουν οικονομικά ή των εθελοντών που συμμετέχουν στον Ραδιομαραθώνιο.

«Δεν αμφισβητούμε σε καμία περίπτωση την καλή πρόθεση των πολιτών που προσφέρουν ούτε φυσικά την ανιδιοτέλεια των εθελοντών. Αμφισβητούμε τη φιλοσοφία που συντηρεί στερεότυπα οίκτου, εξάρτησης και ευγνωμοσύνης», σημειώνει.

Το Κίνημα υπενθυμίζει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κυρώσει από το 2011 τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, η εφαρμογή της οποίας προϋποθέτει συγκεκριμένες πολιτικές στους τομείς της προσβασιμότητας, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της ανεξάρτητης διαβίωσης.

Τέλος, το ΑΛΜΑ καλεί την Πολιτεία να λαμβάνει υπόψη τη φωνή των ίδιων των ατόμων με αναπηρία και τις διαχρονικές ενστάσεις του αναπηρικού κινήματος απέναντι σε φιλανθρωπικούς εράνους που, όπως υποστηρίζει, αναπαράγουν στερεότυπα οίκτου και εξάρτησης.

Επαναβεβαιώνει, παράλληλα, τη στήριξή του στις διεκδικήσεις του αναπηρικού κινήματος, τονίζοντας την ανάγκη διαμόρφωσης μιας συμπεριληπτικής κοινωνίας, στην οποία το κράτος θα αναλαμβάνει έμπρακτα τις ευθύνες του για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών.