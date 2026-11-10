Η Visa παρουσιάζει πρακτικές συμβουλές για ασφαλείς αγορές ενόψει Black Friday, Cyber Monday και εορταστικής περιόδου

Οι επιτήδειοι αξιοποιούν πλέον την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργούν εικονικά ηλεκτρονικά καταστήματα, πλαστές αξιολογήσεις και παραπλανητικές προσφορές που μοιάζουν αληθινές. Έτσι, γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο για τους καταναλωτές να ξεχωρίσουν τις αξιόπιστες επιχειρήσεις από τις απόπειρες εξαπάτησης. Με στόχο την καλύτερη προστασία των καταναλωτών, η Visa παρουσιάζει πέντε απλές συμβουλές που μπορούν να βοηθήσουν τους καταναλωτές να πραγματοποιούν τις αγορές τους με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Οι πέντε συμβουλές είναι οι εξής:

1. Ελέγξτε ποιος είναι ο πωλητής

Αναζητήστε την επωνυμία της επιχείρησης, τα στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες για την παράδοση και την πολιτική επιστροφών. Αν αγοράζετε μέσω κάποιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας αγορών, ελέγξτε ποιος είναι ο πραγματικός πωλητής. Ένα καλοσχεδιασμένο και επαγγελματικό website δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το κατάστημα είναι αξιόπιστο.

2. Διαβάστε προσεκτικά τις κριτικές

Μην κοιτάτε μόνο τις αξιολογήσεις μιας επιχείρησης. Διαβάστε πρόσφατες κριτικές, τόσο θετικές όσο και αρνητικές, και αναζητήστε πληροφορίες για το προϊόν και την παράδοση. Αν οι κριτικές μοιάζουν μεταξύ τους ή δεν περιέχουν ουσιαστικές λεπτομέρειες, δώστε ιδιαίτερη προσοχή.

3. Συγκρίνετε τις τιμές

Αναζητήστε το ίδιο προϊόν στην επίσημη ιστοσελίδα του brand και σε άλλα αξιόπιστα καταστήματα. Συνυπολογίστε τα έξοδα αποστολής. Αν μια τιμή μοιάζει υπερβολικά καλή για να είναι αληθινή, πιθανότατα κάτι δεν πάει καλά.

4. Μην εμπιστεύεστε άκριτα τις προτάσεις της τεχνητής νοημοσύνης

Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε προϊόντα, αλλά δεν μπορούν να εγγυηθούν πάντα ότι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είναι αξιόπιστο. Πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, ελέγξτε οι ίδιοι τα στοιχεία του πωλητή και τις πληροφορίες για το προϊόν.

5. Προστατεύστε τις πληρωμές σας, παρακολουθήστε τον λογαριασμό σας

Επιλέγετε έναν τρόπο πληρωμής που προσφέρει προστασία, και μην κοινοποιείτε ποτέ στον πωλητή το PIN, τον κωδικό πρόσβασης ή τους κωδικούς ασφαλείας σας. Αν ο εκδότης της κάρτας ή η τράπεζά σας παρέχει δυνατότητα να λαμβάνετε άμεσες ειδοποιήσεις συναλλαγών, ενεργοποιήστε τις για να εντοπίσετε άμεσα τυχόν χρεώσεις από συναλλαγές που δεν έχετε εγκρίνει εσείς. Αν λάβετε ξαφνικά ένα μήνυμα που σας ζητά να πληρώσετε έξοδα παράδοσης, ελέγξτε την παραγγελία σας από την επίσημη εφαρμογή ή την ιστοσελίδα της εταιρείας ταχυμεταφορών. Μην πατήσετε τον σύνδεσμο στο μήνυμα.

Ο Michael Ioannides, Country Manager της Visa για την Κύπρο, δήλωσε:

«Η άνεση των ηλεκτρονικών αγορών συνοδεύεται από την ανάγκη για επαγρύπνηση. Η Visa επενδύει συνεχώς σε τεχνολογία και καινοτομία για τη διασφάλιση των συναλλαγών. Παράλληλα, η ασφάλεια αποτελεί κοινή ευθύνη. Με την υιοθέτηση ορισμένων βασικών πρακτικών, οι καταναλωτές μπορούν να θωρακίσουν ακόμη περισσότερο τις συναλλαγές τους και να απολαμβάνουν τις αγορές τους με σιγουριά, γνωρίζοντας ότι η Visa εγγυάται την ασφάλεια σε κάθε πληρωμή».

Η δέσμευση της Visa για μια ασφαλή εμπειρία αγορών

Καθώς οι ηλεκτρονικές αγορές συνεχίζουν να αυξάνονται, η Visa παραμένει σταθερά προσηλωμένη στο να διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές μπορούν να πραγματοποιούν τις αγορές τους με απόλυτη εμπιστοσύνη. Η προστασία των πληρωμών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τη Visa. Μέσω στρατηγικών επενδύσεων σε τεχνητή νοημοσύνη, tokenization, παρακολούθηση κινδύνου σε πραγματικό χρόνο και προηγμένες λύσεις πρόληψης απάτης, η Visa συνέβαλε στη μείωση της απάτης σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά 24% τα τελευταία τρία χρόνια.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, κατά το διάστημα Ιουλίου–Δεκεμβρίου 2025, η Visa εντόπισε ύποπτη δραστηριότητα που σχετίζεται με απάτες αξίας σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Επιπλέον, οι ομάδες κυβερνοασφάλειας της Visa παρακολουθούν καθημερινά περισσότερα από 21 δισεκατομμύρια συμβάντα ασφαλείας παγκοσμίως, συμβάλλοντας στον έγκαιρο εντοπισμό αναδυόμενων απειλών και στη διαμόρφωση μιας ασφαλέστερης εμπειρίας πληρωμών για καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.visa.com.cy