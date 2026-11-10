Ουκρανικό: Ο Κούσνερ ζητά νέο πλαίσιο ασφαλείας για Ουκρανία, Ρωσία και Ευρώπη - Τι να περιμένουμε από την πρώτη μέρα

"Η ελπίδα σήμερα δεν είναι μόνο να συζητηθούν διμερή ζητήματα και να μάθουμε πώς θα τεθεί τέλος στον πόλεμο (...) αλλά και να προσδιορίσουμε πώς θα εγκαθιδρύσουμε καλές σχέσεις ασφαλείας ανάμεσα στην Ουκρανία, τη Ρωσία και την Ευρώπη, προκειμένου όχι μόνο να θέσουμε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο, αλλά και να επεξεργαστούμε ένα νέο πλαίσιο", είπε.

Ο έτερος Αμερικανός απεσταλμένος, ο Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συναντήθηκαν πριν από τις συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι για να συντονίσουν τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου και να συζητήσουν διευθετήσεις για την ασφάλεια μετά το τέλος του πολέμου.

Ο Γουίτκοφ είπε πως οι συμμετέχοντες συζήτησαν πώς θα οικοδομήσουν πάνω στους υφιστάμενους θεσμούς και συμφωνίες της Ευρώπης για την ασφάλεια μετά το τέλος του πολέμου, ενώ παραδέχθηκε ότι η αντιμετώπιση ανησυχιών για την ασφάλεια μετά το τέλος του πολέμου και η μείωση του κινδύνου μελλοντικών συγκρούσεων θα είναι απαραίτητες.

"Ενώ επικεντρώθηκε κυρίως στην επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης, η συζήτηση κάλυψε επίσης το πώς θα οικοδομήσουμε πάνω στους υφιστάμενους ευρωπαϊκούς θεσμούς και συμφωνίες για την ασφάλεια μετά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία", έγραψε ο Γουίτκοφ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε ότι συνάντησε σήμερα τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο Παρίσι προκειμένου να επιβεβαιώσει την ισχύ της στρατηγικής σύμπραξης Ουκρανίας-ΗΠΑ.

Είπε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις ειρηνευτικές προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, στην κατάσταση στο πεδίο της μάχης και στις ευρύτερες διεθνείς εξελίξεις.

"Πρέπει να αδράξουμε καθε ευκαιρία για διπλωματία και αποκλιμάκωση", ανέφερε ο Σμπίχα στο X. Εϊπε ότι συζήτησε επίσης τη Μαύρη Θάλασσα και την ανάγκη να αποκατασταθεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας εκεί "για το καλό της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας".

Ο Σιμπίχα είπε πως το Κίεβο είναι έτοιμο να αναπτύξει αμοιβαία επωφελή συνεργασία στην οικονομία και στον τομέα της ασφάλειας με την Ουάσινγκτον, περιλαμβανομένης της κοινής παραγωγής μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) και άλλων πιθανών σχεδίων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ