Alpha Bank Κύπρου: Ολοκληρώθηκε η συστημική ενοποίηση της πρώην AstroBank

Η ολοκλήρωση αυτού του σύνθετου έργου τεχνολογικής και επιχειρησιακής ενοποίησης αποτελεί καθοριστικό βήμα στην ενσωμάτωση των εργασιών της πρώην AstroBank στην Alpha Bank Κύπρου. Αποτέλεσμα συντονισμένης προετοιμασίας και στενής συνεργασίας μεταξύ των ομάδων της Τράπεζας, η συστημική ενοποίηση δημιουργεί ένα ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας και εξυπηρέτησης, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης.

Είχε προηγηθεί, σε σύντομο χρονικό διάστημα, η επιτυχής ενοποίηση του Προσωπικού, καθώς και η μετεγκατάσταση και αναδιοργάνωση του δικτύου, το οποίο αριθμεί πλέον 15 Καταστήματα. Οι αλλαγές αυτές υλοποιήθηκαν έγκαιρα και με αποτελεσματικότητα, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη μετάβαση στο ενιαίο τραπεζικό σύστημα.

Από τις 9 Νοεμβρίου 2026, οι πελάτες της πρώην AstroBank εξυπηρετούνται μέσω του ενιαίου τραπεζικού συστήματος της Alpha Bank Κύπρου, στο οποίο έχουν μεταφερθεί οι λογαριασμοί, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους. Παράλληλα, μπορούν να αξιοποιούν τις ψηφιακές υπηρεσίες Alpha 360 Web και Alpha 360 Mobile, αποκτώντας πρόσβαση σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον για τη διαχείριση των καθημερινών τραπεζικών τους αναγκών.

Σε δήλωσή του, ο CEO της Alpha Bank Κύπρου, Μίλτος Μιχαηλάς, ανέφερε: «Η ολοκλήρωση της συστημικής ενοποίησης, μόλις έναν χρόνο μετά τη συναλλαγή με την AstroBank, αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα για την Alpha Bank Κύπρου. Η υλοποίηση ενός τόσο σύνθετου έργου εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος επιβεβαιώνει την επιχειρησιακή μας ετοιμότητα, την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού μας και, κυρίως, τις δυνατότητες των ανθρώπων μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που εργάστηκαν με αφοσίωση για την επίτευξη αυτού του στόχου, καθώς και τους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία τους. Σήμερα διαθέτουμε μια ισχυρότερη και πιο ολοκληρωμένη τραπεζική υποδομή, πάνω στην οποία μπορούμε να αναπτύξουμε νέες δυνατότητες και να προσφέρουμε ακόμη καλύτερες υπηρεσίες. Συνεχίζουμε με την ίδια προσήλωση την υλοποίηση της στρατηγικής μας, επενδύοντας στην τεχνολογία, στην εξυπηρέτηση και στη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για τους πελάτες μας και την κυπριακή οικονομία».

Ενημέρωση και υποστήριξη των πελατών

Με βασική προτεραιότητα την ομαλή μετάβαση των πελατών της πρώην AstroBank, η Alpha Bank Κύπρου έχει προχωρήσει σε συστηματική ενημέρωσή τους, παρέχοντας αναλυτικές οδηγίες για τις αλλαγές που τους αφορούν και τις ενέργειες που ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσουν.

Οι πελάτες που δεν το έχουν ήδη πράξει καλούνται να εγκαταστήσουν την εφαρμογή “Alpha Bank CY Mobile App”, χρησιμοποιώντας τα υφιστάμενα στοιχεία σύνδεσής τους από την πρώην AstroBank, προκειμένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη διαχείριση των τραπεζικών τους συναλλαγών. Παράλληλα, καλούνται να ενεργοποιήσουν τις νέες κάρτες της Alpha Bank, οι οποίες έχουν αντικαταστήσει τις προηγούμενες κάρτες τους. Η ενεργοποίηση των καρτών μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του Alpha 360 Web ή Mobile, καθώς και μέσω του εξειδικευμένου Call Center που έχει δημιουργηθεί για την υποστήριξη των Πελατών, στο +357 22888799 ή σε ΑΤΜ της Alpha Bank στην Κύπρο. Για τις χρεωστικές κάρτες παρέχεται επίσης η δυνατότητα ενεργοποίησης με την πρώτη συναλλαγή με χρήση PIN σε ΑΤΜ ή τερματικό POS.

Για την υποστήριξη των πελατών της, η Alpha Bank Κύπρου έχει δημιουργήσει ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα www.alphabank.com.cy, με πληροφορίες, ανακοινώσεις και συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη συστημική ενοποίηση, τους λογαριασμούς, τις κάρτες και τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η ενότητα επικαιροποιείται τακτικά, παρέχοντας πρακτική καθοδήγηση για θέματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη μετάβαση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν με το Call Center της Τράπεζας στο 8000 3333 για δωρεάν κλήσεις εντός Κύπρου ή στο +357 22888333 για κλήσεις από το εξωτερικό, καθώς και να επισκέπτονται οποιοδήποτε Κατάστημα της Alpha Bank Κύπρου.