Συνολικά 576.394 κάτοικοι Κύπρου πραγματοποίησαν το 2025 τουλάχιστον ένα ταξίδι με διανυκτέρευση, εντός ή και εκτός Κύπρου, για προσωπικούς λόγους. Ο αριθμός ήταν αυξημένος κατά 6% σε σύγκριση με το 2024, όταν είχαν ταξιδέψει 543.526 άτομα, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.
Περισσότεροι κάτοικοι Κύπρου ταξίδεψαν το 2025
Συνολικά 576.394 κάτοικοι πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι με διανυκτέρευση για προσωπικούς λόγους, αύξηση 6% σε σύγκριση με το 2024.
Οι κάτοικοι που ταξίδεψαν μόνο στην Κύπρο μειώθηκαν κατά 4,1%, σε 157.764 από 164.590 το 2024. Αντίθετα, όσοι ταξίδεψαν μόνο στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 19,8%, σε 203.102 από 169.525. Άλλα 215.528 άτομα ταξίδεψαν τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου, αριθμός αυξημένος κατά 2,9% σε σύγκριση με το 2024.
Ταξίδια εντός και εκτός Κύπρου
Ο αριθμός των ταξιδιών εντός Κύπρου αυξήθηκε κατά 14,7%, από 1.619.371 το 2024 σε 1.858.029 το 2025. Το 96,1% των ταξιδιών πραγματοποιήθηκε για προσωπικούς λόγους, όπως ανάπαυση και αναψυχή, επισκέψεις σε συγγενείς ή φίλους, λόγους υγείας και προσκύνημα.
Τα ενοικιαζόμενα καταλύματα, μεταξύ άλλων ξενοδοχεία, παρόμοια καταλύματα, κατασκηνώσεις και ξενώνες, ήταν ο κύριος τύπος διαμονής στο 57,5% των ταξιδιών στην Κύπρο. Τα μη ενοικιαζόμενα καταλύματα, όπως ιδιόκτητη κατοικία ή διαμονή σε συγγενείς και φίλους, αποτέλεσαν τον κύριο τύπο διαμονής στο 42,5%.
Τα ταξίδια στο εξωτερικό ανήλθαν σε 1.957.292 το 2025, από 1.747.492 το 2024, καταγράφοντας αύξηση 12%. Το 83,3% έγινε για προσωπικούς λόγους και το 16,7% για επαγγελματικούς. Ενοικιαζόμενα καταλύματα ήταν ο κύριος τύπος διαμονής στο 75,9% των ταξιδιών, ενώ μη ενοικιαζόμενα καταλύματα στο 24,1%.
Δαπάνες ταξιδιών
Οι δαπάνες για ταξίδια εντός Κύπρου έφτασαν τα €385,9 εκατ. το 2025, αυξημένες κατά 28,6% σε σύγκριση με το 2024. Οι δαπάνες διαμονής αντιστοιχούσαν στο 36,8% του συνόλου και οι δαπάνες για τρόφιμα και ποτά σε εστιατόρια και καφετέριες στο 36,5%. Τα μεταφορικά αντιστοιχούσαν στο 8,6% και τα άλλα έξοδα στο 18,1%.
Για τα ταξίδια στο εξωτερικό, οι δαπάνες ανήλθαν σε €2.531,1 εκατ. το 2025, σημειώνοντας αύξηση 22,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το μεγαλύτερο μερίδιο αφορούσε τα μεταφορικά, με 35,2%. Ακολουθούσαν οι δαπάνες διαμονής με 23,3%, τα τρόφιμα και ποτά σε εστιατόρια και καφετέριες με 23,1% και τα άλλα έξοδα με 18,4%, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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