Περισσότεροι κάτοικοι Κύπρου ταξίδεψαν το 2025

Οι κάτοικοι που ταξίδεψαν μόνο στην Κύπρο μειώθηκαν κατά 4,1%, σε 157.764 από 164.590 το 2024. Αντίθετα, όσοι ταξίδεψαν μόνο στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 19,8%, σε 203.102 από 169.525. Άλλα 215.528 άτομα ταξίδεψαν τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου, αριθμός αυξημένος κατά 2,9% σε σύγκριση με το 2024.

Ταξίδια εντός και εκτός Κύπρου

Ο αριθμός των ταξιδιών εντός Κύπρου αυξήθηκε κατά 14,7%, από 1.619.371 το 2024 σε 1.858.029 το 2025. Το 96,1% των ταξιδιών πραγματοποιήθηκε για προσωπικούς λόγους, όπως ανάπαυση και αναψυχή, επισκέψεις σε συγγενείς ή φίλους, λόγους υγείας και προσκύνημα.

Τα ενοικιαζόμενα καταλύματα, μεταξύ άλλων ξενοδοχεία, παρόμοια καταλύματα, κατασκηνώσεις και ξενώνες, ήταν ο κύριος τύπος διαμονής στο 57,5% των ταξιδιών στην Κύπρο. Τα μη ενοικιαζόμενα καταλύματα, όπως ιδιόκτητη κατοικία ή διαμονή σε συγγενείς και φίλους, αποτέλεσαν τον κύριο τύπο διαμονής στο 42,5%.

Τα ταξίδια στο εξωτερικό ανήλθαν σε 1.957.292 το 2025, από 1.747.492 το 2024, καταγράφοντας αύξηση 12%. Το 83,3% έγινε για προσωπικούς λόγους και το 16,7% για επαγγελματικούς. Ενοικιαζόμενα καταλύματα ήταν ο κύριος τύπος διαμονής στο 75,9% των ταξιδιών, ενώ μη ενοικιαζόμενα καταλύματα στο 24,1%.

Δαπάνες ταξιδιών

Οι δαπάνες για ταξίδια εντός Κύπρου έφτασαν τα €385,9 εκατ. το 2025, αυξημένες κατά 28,6% σε σύγκριση με το 2024. Οι δαπάνες διαμονής αντιστοιχούσαν στο 36,8% του συνόλου και οι δαπάνες για τρόφιμα και ποτά σε εστιατόρια και καφετέριες στο 36,5%. Τα μεταφορικά αντιστοιχούσαν στο 8,6% και τα άλλα έξοδα στο 18,1%.

Για τα ταξίδια στο εξωτερικό, οι δαπάνες ανήλθαν σε €2.531,1 εκατ. το 2025, σημειώνοντας αύξηση 22,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το μεγαλύτερο μερίδιο αφορούσε τα μεταφορικά, με 35,2%. Ακολουθούσαν οι δαπάνες διαμονής με 23,3%, τα τρόφιμα και ποτά σε εστιατόρια και καφετέριες με 23,1% και τα άλλα έξοδα με 18,4%, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Πηγή: ΚΥΠΕ