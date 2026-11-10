Το ΕΛΑΜ σχολίασε χθες τη συμφωνία για τα δύο νέα σημεία διέλευσης με ανακοίνωση υπό τον τίτλο «Κι άλλες υποχωρήσεις από εμάς, την ώρα που η Τουρκία και ο Ερντογάν επιμένουν στα δύο κράτη». Η συμφωνία επιτεύχθηκε στην τριμερή με τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν, όπου ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουφάν Έρχιουρμαν συμφώνησαν στο ταυτόχρονο άνοιγμα των οδοφραγμάτων από τη Λουρουτζίνα προς τα Λύμπια και από τον Κάμπο προς το Καραβοστάσι. Από ένα κόμμα που αντιτίθεται σταθερά σε κάθε νέο οδόφραγμα, τέτοια αντίδραση δεν ήταν αναμενόμενη. Η ανακοίνωση δεν επιρρίπτει ευθύνες ούτε βάλλει κατά της κυβέρνησης, όπως συνήθιζε το κόμμα όταν υπήρχαν εξελίξεις στα οδοφράγματα.
Το ΕΛΑΜ χαμηλώνει τους τόνους απέναντι στο Προεδρικό για το Κυπριακό και συζητά ήδη τη θέση του στην επόμενη κυβέρνηση
Το κόμμα άφησε χθες την κυβέρνηση έξω από την κριτική του για τα νέα οδοφράγματα, την ίδια ημέρα που ο Χρίστος Χρίστου έθετε ανοιχτά τους όρους για συμμετοχή του κόμματος στην εξουσία το 2028.
Το κείμενο εκφράζει «προβληματισμούς» και «ανησυχίες», ζητά τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου το συντομότερο δυνατόν και διερωτάται τι ουσιαστικό αποκόμισε «η πλευρά μας» έναντι των νέων παραχωρήσεων. Στη συνέχεια καλεί «τη δική μας πλευρά» να αλλάξει στρατηγική και να επιβάλει πραγματικό κόστος στην Τουρκία, και καταλήγει στους κινδύνους της διαδικασίας «στην οποία έχουμε συρθεί».
Το 2020, όταν η κυβέρνηση Αναστασιάδη έκλεισε τέσσερα οδοφράγματα στο πλαίσιο των μέτρων για την πανδημία, το ΕΛΑΜ χαρακτήρισε την απόφαση αποτέλεσμα «των έντονων πιέσεων» που είχε ασκήσει. Σημείωσε μάλιστα ότι ο Χρίστος Χρίστου είχε θέσει το αίτημα στον ίδιο τον Πρόεδρο, σε συνάντησή τους στο Προεδρικό. Τον Μάιο της ίδιας χρονιάς απέστειλε επιστολή στον Νίκο Αναστασιάδη, ζητώντας το οριστικό κλείσιμο των οδοφραγμάτων. Επί Χριστοδουλίδη, τον Αύγουστο του 2025, μετά τις συλλήψεις Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα, το κόμμα επανέλαβε ότι το κλείσιμο των οδοφραγμάτων αποτελεί πάγια θέση του και ότι οι τουρκικές προκλήσεις ανέδειξαν «την αυταπάτη της πολιτικής των ανοιχτών οδοφραγμάτων».
Οι όροι για την επόμενη κυβέρνηση
Την ίδια ημέρα, ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου άφησε ανοιχτή τη συμμετοχή του κόμματος στην κυβέρνηση που θα προκύψει από τις προεδρικές του 2028, μιλώντας στον ΑΝΤ1, με προϋπόθεση να συμφωνηθεί εκ των προτέρων ποιες πολιτικές του θα εφαρμοστούν. Απέκλεισε το ΑΚΕΛ και την υπόλοιπη Αριστερά, είπε ότι με όλους τους άλλους μπορεί να γίνει διάλογος και διευκρίνισε ότι για το ΕΛΑΜ «δεν είναι θέμα ανταλλαγής» υπουργείων.
Στο Κυπριακό, οι αιχμές του κατευθύνθηκαν και πάλι αλλού. «Δεν θα δεχτούμε υπόδειξη όχι μόνο από την κυρία Ολγκίν, αλλά από κανέναν σε αυτόν τον πλανήτη», είπε για το ενδεχόμενο να ζητηθούν υποχωρήσεις που δικαιώνουν τα τετελεσμένα της εισβολής. Το πρωί, στον Alpha, είχε υποστηρίξει ότι «από την δική μας πλευρά» έπρεπε να τεθεί ως όρος πως, χωρίς το οδόφραγμα της Τηλλυρίας, δεν γίνεται αποδεκτό κανένα άλλο. Στην ίδια εκπομπή επέμεινε ότι το ΕΛΑΜ δεν δήλωσε ποτέ πως συμφωνεί με τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο Κυπριακό και ότι κρατά την ίδια στάση που κρατούσε και απέναντι στην προηγούμενη.
Η αντίδραση των άλλων κομμάτων
Το ΔΗΚΟ δήλωσε ότι στηρίζει τις προσπάθειες του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ενώ ΔΗΣΥ και ΔΗΠΑ, χαιρετίζοντας τα αποτελέσματα, προειδοποίησαν ότι τα μέτρα εμπιστοσύνης δεν υποκαθιστούν τη διαπραγμάτευση. Το ΑΚΕΛ βρήκε τις ανακοινώσεις κατώτερες των προσδοκιών που είχαν καλλιεργηθεί τις προηγούμενες ημέρες και το Volt σημείωσε ότι χρειάστηκε ενάμισης χρόνος για μέτρα που θα έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητα. Το Άλμα θύμισε ότι τον Μάιο ο Πρόεδρος μιλούσε ακόμη και για σχέδιο λύσης πριν από το τέλος του χρόνου και ότι δεν συγκάλεσε εκ των προτέρων το Εθνικό Συμβούλιο, ενώ οι Οικολόγοι τον κατηγόρησαν ότι αθέτησε την υπόσχεσή του να ανοίξει πρώτο το οδόφραγμα των Κοκκίνων.
Ένα κοινό ακροατήριο
Σύμφωνα με δημοσκόπηση της RAI Consultants για τον Alpha, το 51% των ψηφοφόρων του ΕΛΑΜ δηλώνει ικανοποιημένο από τον Πρόεδρο, ποσοστό υψηλότερο από εκείνο των ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ. Ο κ. Χρίστου απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί ειδικής σχέσης με το Προεδρικό και καλεί όσους τους διατυπώνουν να κατονομάσουν στελέχη του ΕΛΑΜ που διορίστηκαν σε ημικρατικούς οργανισμούς.
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