Αυξήθηκαν κατά 23,3% οι άδειες οικοδομής στο επτάμηνο

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, εκδόθηκαν 5.173 άδειες, έναντι 4.195 το επτάμηνο του προηγούμενου έτους. Η συνολική αξία τους αυξήθηκε κατά 36,5% και το συνολικό εμβαδόν κατά 37,1%, ενώ οι οικιστικές μονάδες αυξήθηκαν κατά 60,5%.

Τον Ιούλιο του 2026 εκδόθηκαν 772 άδειες οικοδομής, αριθμός μειωμένος κατά 3,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η συνολική αξία των αδειών του Ιουλίου ανήλθε σε €418,0 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν σε 349,6 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με βάση τις άδειες προβλέπεται να ανεγερθούν 1.944 οικιστικές μονάδες.

Πηγή: ΚΥΠΕ