Αύξηση 23,3% παρουσίασε ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.
Αυξήθηκαν κατά 23,3% οι άδειες οικοδομής στο επτάμηνο
Συνολικά 5.173 άδειες εκδόθηκαν από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2026, ενώ τον Ιούλιο καταγράφηκε μείωση 3,0%.
Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, εκδόθηκαν 5.173 άδειες, έναντι 4.195 το επτάμηνο του προηγούμενου έτους. Η συνολική αξία τους αυξήθηκε κατά 36,5% και το συνολικό εμβαδόν κατά 37,1%, ενώ οι οικιστικές μονάδες αυξήθηκαν κατά 60,5%.
Τον Ιούλιο του 2026 εκδόθηκαν 772 άδειες οικοδομής, αριθμός μειωμένος κατά 3,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
Η συνολική αξία των αδειών του Ιουλίου ανήλθε σε €418,0 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν σε 349,6 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με βάση τις άδειες προβλέπεται να ανεγερθούν 1.944 οικιστικές μονάδες.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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