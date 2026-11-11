Συνολικά 14 ακάλυπτες επιταγές, συνολικής αξίας €39.472, εκδόθηκαν τον Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα.
14 ακάλυπτες επιταγές αξίας €39.472 εκδόθηκαν τον Οκτώβριο
Συνολικά 14 ακάλυπτες επιταγές, αξίας €39.472, εκδόθηκαν τον Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας.
Οι επιταγές αφορούσαν 10 πρόσωπα: έξι νομικά και τέσσερα φυσικά.
Από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο εκδόθηκαν 176 ακάλυπτες επιταγές αξίας €452.675. Την ίδια περίοδο το 2025 είχαν εκδοθεί 198 επιταγές συνολικής αξίας €616.581. Οι επιταγές αφορούσαν 95 πρόσωπα —65 νομικά και 30 φυσικά— έναντι 102 προσώπων πέρσι την ίδια περίοδο, εκ των οποίων 57 ήταν νομικά και 43 φυσικά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τον Οκτώβριο καταχωρίστηκαν 10 πρόσωπα στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών (ΚΑΠ). Από αυτά, τρία ήταν νομικά πρόσωπα, τέσσερα φυσικά πρόσωπα και τρία φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα.
Από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο καταχωρίστηκαν συνολικά 114 πρόσωπα στο ΚΑΠ: 44 νομικά πρόσωπα, 16 φυσικά πρόσωπα και 54 φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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