Κωνσταντίνος Πετρίδης: Αυτό είναι το νέο επαγγελματικό βήμα του πρώην υπ. Οικονομικών

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2026, η επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του τελεί υπό την προϋπόθεση της μη διατύπωσης ένστασης από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Ο κ. Πετρίδης προορίζεται να διαδεχθεί τον Χριστάκη Ταουσιάνη, ο οποίος παραιτήθηκε από τις θέσεις του μη εκτελεστικού συμβούλου και προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, με ισχύ από τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η συγκεκριμένη αλλαγή εντάσσεται στη διαδικασία ανανέωσης της ανεξάρτητης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου του 2026 για την εσωτερική οργάνωση και διακυβέρνηση των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος.

Η δραστηριότητα της εταιρείας

Η Xryma Plc δραστηριοποιείται στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, παρέχοντας υπηρεσίες ανοικτής τραπεζικής, διεθνών τραπεζικών συναλλαγών και πληρωμών σε πραγματικό χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία αναφέρει ότι συγκαταλέγεται στα πρώτα μη τραπεζικά ιδρύματα που συμμετέχουν απευθείας στο σύστημα διακανονισμού πληρωμών T2 του Ευρωσυστήματος, το οποίο επιτρέπει την εκκαθάριση συναλλαγών σε χρήμα κεντρικής τράπεζας. Παράλληλα, διαθέτει άμεση πρόσβαση στο ευρωπαϊκό σύστημα άμεσων πληρωμών SEPA Instant και στο βρετανικό σύστημα Faster Payments.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η θυγατρική της, ISX Financial UK Ltd, προετοιμάζεται να θέσει σε λειτουργία υπηρεσίες Faster Payments στο Ηνωμένο Βασίλειο, αξιοποιώντας λογαριασμό διακανονισμού στην Τράπεζα της Αγγλίας.

Τι αναφέρει η διοίκηση

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Xryma, Νικογιάννης Καραντζής, αναφερόμενος στον ορισμό του Κωνσταντίνου Πετρίδη, σημείωσε ότι ο τομέας των πληρωμών μεταβαίνει ολοένα και περισσότερο στον διακανονισμό συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που αυξάνει τις απαιτήσεις εταιρικής διακυβέρνησης και λογοδοσίας. Όπως ανέφερε, η άμεση πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές υποδομές συνεπάγεται και άμεση ευθύνη για τα ιδρύματα που τις χρησιμοποιούν.

Ο κ. Καραντζής στάθηκε ιδιαίτερα στην εμπειρία του πρώην υπουργού Οικονομικών στην ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική, επισημαίνοντας τη συμμετοχή του στο Eurogroup και στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Κατά τον ίδιο, ο συνδυασμός της εμπειρίας του στη χάραξη οικονομικής πολιτικής, στον τραπεζικό τομέα και στην εταιρική διακυβέρνηση εισηγμένων εταιρειών ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ομίλου, καθώς επεκτείνει τις δραστηριότητές του στον τομέα των διασυνοριακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αυστηρή συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο αποτελεί, σύμφωνα με τη φιλοσοφία της εταιρείας, διαρθρωτικό πλεονέκτημα και όχι απλώς μια υποχρέωση που πρέπει να εκπληρώνεται.

Τι δηλώνει ο Κωνσταντίνος Πετρίδης

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Πετρίδης ανέφερε ότι η Xryma κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στην ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών, καθώς συγκαταλέγεται στα λίγα μη τραπεζικά ιδρύματα που συμμετέχουν απευθείας σε συστήματα διακανονισμού κεντρικής τράπεζας, χρησιμοποιώντας τεχνολογία την οποία έχει αναπτύξει και κατέχει η ίδια. Όπως σημείωσε, η θέση αυτή συνοδεύεται από ιδιαίτερα αυξημένες ευθύνες σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών εξέφρασε παράλληλα τη συμφωνία του με το όραμα του Διοικητικού Συμβουλίου και της διοίκησης για το μέλλον της εταιρείας.

«Συμμερίζομαι το όραμα του Διοικητικού Συμβουλίου και της διοίκησης για το μέλλον της εταιρείας και προσβλέπω στη συνεργασία μας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξή της θα συνεχίσει να αντανακλά τόσο την ισχύ των μηχανισμών ελέγχου της όσο και την εμπιστοσύνη των εποπτικών αρχών, των πελατών και των επενδυτών της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πορεία του πρώην υπουργού

Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης υπηρέτησε στην κυπριακή κυβέρνηση για μία δεκαετία, από το 2013 μέχρι το 2023, αναλαμβάνοντας διαδοχικά τα αξιώματα του υφυπουργού παρά τω Προέδρω, του υπουργού Εσωτερικών και του υπουργού Οικονομικών.

Διετέλεσε υπουργός Οικονομικών από τον Δεκέμβριο του 2019 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023, περίοδο κατά την οποία συμμετείχε στο Eurogroup και στο Συμβούλιο ECOFIN, ενώ εκπροσώπησε την Κύπρο στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του είχε, μεταξύ άλλων, την ευθύνη της δημοσιονομικής διαχείρισης των επιπτώσεων της πανδημίας και της προετοιμασίας του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Προηγουμένως, από το 2017 μέχρι το 2019, διετέλεσε υπουργός Εσωτερικών, ενώ από το 2013 μέχρι το 2017 υπηρέτησε ως υφυπουργός παρά τω Προέδρω, έχοντας συντονιστικό ρόλο στην εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Κύπρου.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 2000 στον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου, ενώ από το 2006 μέχρι το 2011 εργάστηκε ως οικονομολόγος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μετά την αποχώρησή του από την κυβέρνηση το 2023, ανέλαβε μη εκτελεστικές θέσεις σε διοικητικά συμβούλια και επιτροπές εισηγμένων εταιρειών και άλλων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων εταιρειών του χρηματοοικονομικού τομέα.

Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών με Σπουδές Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ και μεταπτυχιακού τίτλου στην Πολιτική Οικονομία της Μετάβασης στην Ευρώπη από το London School of Economics.

Σημειώνεται ότι η Xryma Plc δραστηριοποιείται με την εμπορική επωνυμία ISX Financial και λειτουργεί ως αδειοδοτημένο ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, υπό την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και της αρμόδιας Αρχής Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA) στο Ηνωμένο Βασίλειο.