Επενδυτές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχονταν για το 79,4% των εισερχόμενων άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στην Κύπρο το 2025. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των 14 κρατών μελών που υπέβαλαν σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσίευσε την Τετάρτη η Eurostat.
Κύπρος: Το 79,4% των εισερχόμενων ΑΞΕ προήλθε από επενδυτές εκτός ΕΕ το 2025
Το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των 14 κρατών μελών που υπέβαλαν στοιχεία κατέγραψε η Κύπρος, σύμφωνα με τη Eurostat.
Τα στοιχεία αφορούν τις θέσεις εισερχόμενων ΑΞΕ ανά οικονομία τελικού επενδυτή και επιτρέπουν την παρακολούθηση σύνθετων δομών ιδιοκτησίας επιχειρήσεων άμεσων επενδύσεων.
Σε πέντε από τις 14 χώρες της ΕΕ που υπέβαλαν στοιχεία για το 2025, το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων προερχόταν από χώρες εκτός Ένωσης. Μετά την Κύπρο, τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ισπανία, τη Σουηδία, την Ελλάδα και τη Δανία κυμαίνονταν από 51% έως 55,1%.
Στις υπόλοιπες εννέα χώρες, το μεγαλύτερο μέρος των εισερχόμενων ΑΞΕ προερχόταν από άλλα κράτη μέλη. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στην Τσεχία, με 75,1%, ενώ ακολούθησαν η Ρουμανία με 73,3% και η Εσθονία με 64,8%.
ΗΠΑ και Γερμανία οι κυριότερες οικονομίες τελικού επενδυτή
Στο σύνολο των 14 κρατών μελών, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η κυριότερη οικονομία τελικού επενδυτή, αντιπροσωπεύοντας το 15,4% της συνολικής αξίας των εισερχόμενων ΑΞΕ στις συγκεκριμένες χώρες.
Ακολούθησαν η Γερμανία με μερίδιο 11,5%, η Γαλλία με 9,4%, το Ηνωμένο Βασίλειο με 9,3% και η Ελβετία με 5,8%.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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