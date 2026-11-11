Κύπρος: Το 79,4% των εισερχόμενων ΑΞΕ προήλθε από επενδυτές εκτός ΕΕ το 2025

Τα στοιχεία αφορούν τις θέσεις εισερχόμενων ΑΞΕ ανά οικονομία τελικού επενδυτή και επιτρέπουν την παρακολούθηση σύνθετων δομών ιδιοκτησίας επιχειρήσεων άμεσων επενδύσεων.

Σε πέντε από τις 14 χώρες της ΕΕ που υπέβαλαν στοιχεία για το 2025, το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων προερχόταν από χώρες εκτός Ένωσης. Μετά την Κύπρο, τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ισπανία, τη Σουηδία, την Ελλάδα και τη Δανία κυμαίνονταν από 51% έως 55,1%.

Στις υπόλοιπες εννέα χώρες, το μεγαλύτερο μέρος των εισερχόμενων ΑΞΕ προερχόταν από άλλα κράτη μέλη. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στην Τσεχία, με 75,1%, ενώ ακολούθησαν η Ρουμανία με 73,3% και η Εσθονία με 64,8%.

ΗΠΑ και Γερμανία οι κυριότερες οικονομίες τελικού επενδυτή

Στο σύνολο των 14 κρατών μελών, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η κυριότερη οικονομία τελικού επενδυτή, αντιπροσωπεύοντας το 15,4% της συνολικής αξίας των εισερχόμενων ΑΞΕ στις συγκεκριμένες χώρες.

Ακολούθησαν η Γερμανία με μερίδιο 11,5%, η Γαλλία με 9,4%, το Ηνωμένο Βασίλειο με 9,3% και η Ελβετία με 5,8%.

Πηγή: ΚΥΠΕ