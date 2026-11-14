Εντός Δεκεμβρίου 2026 αναμένεται να καταβληθούν οι πληρωμές προς τους δικαιούχους του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης που υπέβαλαν αίτηση το 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΚΑΛΑ.
Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης: Πληρωμές εντός Δεκεμβρίου – Στο 3%-3,5% το ποσοστό για τους δικαιούχους
Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν αίτηση το 2025 αναμένεται να λάβουν πληρωμές εντός Δεκεμβρίου 2026, με το ποσοστό να εκτιμάται μεταξύ 3% και 3,5%.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το ποσοστό της πληρωμής αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 3% και 3,5%, με βάση όσα διαφάνηκαν σε πρόσφατη συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου. Το ακριβές ποσοστό αναμένεται να ανακοινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα.
Η ανακοίνωση διευκρινίζει ότι όσοι είχαν ελλιπή στοιχεία και τα επιβεβαίωσαν ή τα επαλήθευσαν πρόσφατα θα λάβουν το ίδιο ποσοστό, μαζί με την προσθήκη του 10% του 2025. Όσοι υπέβαλαν αίτηση το 2025 δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, καθώς τα στοιχεία τους είναι ήδη γνωστά από την αίτησή τους.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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