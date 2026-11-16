Η βιομηχανική παραγωγή στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 1,2% τον Σεπτέμβριο του 2026 σε σύγκριση με τον Αύγουστο, ενώ σε ετήσια βάση σημείωσε πτώση 1,6%, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα.
Βιομηχανική παραγωγή: Άνοδος 1,2% στην Κύπρο τον Σεπτέμβριο
Η βιομηχανική παραγωγή στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 1,2% σε μηνιαία βάση τον Σεπτέμβριο του 2026, αλλά μειώθηκε κατά 1,6% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025.
Σε μηνιαία βάση, είχε προηγηθεί μείωση 1,8% τον Αύγουστο, μετά από αύξηση 0,5% τον Ιούλιο. Η παραγωγή υποχώρησε επίσης κατά 1,2% τον Ιούνιο και κατά 0,4% τον Μάιο, ενώ τον Απρίλιο παρέμεινε αμετάβλητη.
Σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2025, η βιομηχανική παραγωγή στην Κύπρο μειώθηκε κατά 3,4% τον Αύγουστο του 2026 και κατά 1,6% τον Σεπτέμβριο. Είχαν προηγηθεί αυξήσεις 0,6% τον Ιούλιο, 0,1% τον Ιούνιο, 2,4% τον Μάιο και 1,8% τον Απρίλιο.
Στην ευρωζώνη, η εποχικά διορθωμένη βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο κατά 0,2% σε σύγκριση με τον Αύγουστο, ενώ στην ΕΕ η αύξηση ήταν 0,5%. Τον Αύγουστο, είχε καταγραφεί μείωση 0,5% στην ευρωζώνη και 0,3% στην ΕΕ.
Σε ετήσια βάση, η βιομηχανική παραγωγή τον Σεπτέμβριο του 2026 μειώθηκε κατά 1,5% στην ευρωζώνη και κατά 0,8% στην ΕΕ, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025.
Ανά βασική βιομηχανική κατηγορία, στην ευρωζώνη η παραγωγή ενδιάμεσων αγαθών αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο κατά 0,7% σε μηνιαία βάση και η παραγωγή διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 1,3%. Αντίθετα, μειώθηκε η παραγωγή ενέργειας κατά 1,7% και μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 0,4%, ενώ η παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών παρέμεινε αμετάβλητη.
Στην ΕΕ, η παραγωγή ενδιάμεσων αγαθών αυξήθηκε κατά 0,8%, διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 1,2% και μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 0,3%. Η παραγωγή ενέργειας μειώθηκε κατά 1,1%, ενώ εκείνη των κεφαλαιουχικών αγαθών παρέμεινε σταθερή.
Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες μηνιαίες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Δανία, με 3,7%, στην Πολωνία, με 2,9%, και στην Τσεχία και τη Σλοβακία, με 2,7% η καθεμία. Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Ιρλανδία, με 5,5%, στο Λουξεμβούργο, με 3,8%, και στη Ρουμανία, με 2,6%.
Σε ετήσια βάση στην ευρωζώνη, αυξήθηκε η παραγωγή ενδιάμεσων αγαθών κατά 0,4%, ενέργειας κατά 0,7%, κεφαλαιουχικών αγαθών κατά 0,3% και διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 1,6%. Αντίθετα, η παραγωγή μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών μειώθηκε κατά 7,5%.
Στην ΕΕ, οι αντίστοιχες αυξήσεις ανήλθαν σε 1,1% για τα ενδιάμεσα αγαθά, 0,8% για την ενέργεια, 1% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά και 1,5% για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Η παραγωγή μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών μειώθηκε κατά 6,1%.
Τις μεγαλύτερες ετήσιες μειώσεις μεταξύ των κρατών μελών με διαθέσιμα στοιχεία κατέγραψαν η Ιρλανδία, με 19,1%, η Βουλγαρία, με 8,9%, και η Ρουμανία, με 6,3%. Οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ολλανδία, με 8,8%, στην Ουγγαρία, με 8,2%, και στη Λιθουανία και τη Μάλτα, με 7,1% η καθεμία.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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