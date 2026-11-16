Με τις νέες εγγραφές, ο ΠΑΣΥΞΕ αριθμεί πλέον 235 μέλη σε ολόκληρη την Κύπρο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, τα μέλη του αντιπροσωπεύουν το 67,3% του συνολικού αριθμού ξενοδοχειακών κλινών στη χώρα.

Ο Σύνδεσμος σημειώνει ότι η ένταξη μονάδων διαφορετικών κατηγοριών και από διάφορες περιοχές της Κύπρου ενισχύει την πολυμορφία και την αντιπροσωπευτικότητά του, διευρύνοντας τη δυνατότητά του να εκφράζει αποτελεσματικά τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της κυπριακής ξενοδοχειακής βιομηχανίας.

Η εξέλιξη συμπίπτει με τη συμπλήρωση 90 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΣΥΞΕ και, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, σηματοδοτεί μια νέα περίοδο ενδυνάμωσης και περαιτέρω ανάπτυξης του Συνδέσμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ