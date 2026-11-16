Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1,4965 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Την ίδια ώρα, τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν στα 100,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 32%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 127,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA ανήλθαν σε 354,1 εκατ. ευρώ.

Κατά το τρίτο τρίμηνο, το οποίο αποτελεί την ισχυρότερη εποχικά περίοδο για τον κλάδο των αερομεταφορών, η εταιρεία κατέγραψε καλύτερες επιδόσεις. Η επιβατική κίνηση έφθασε τα 5,9 εκατ. επιβάτες, αυξημένη κατά 5% στο δίκτυο εσωτερικού και κατά 4% στο εξωτερικό. Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 5%, στα 679,9 εκατ. ευρώ.

Τα EBITDA του τριμήνου αυξήθηκαν κατά 4%, στα 208,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 103,9 εκατ. ευρώ, επίσης αυξημένα κατά 4%.

Αυξημένο κόστος καυσίμων

Βασική πηγή πίεσης για τα οικονομικά αποτελέσματα αποτέλεσε η άνοδος του κόστους των αεροπορικών καυσίμων. Η σχετική δαπάνη ανήλθε σε 408,1 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, έναντι 270 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, πριν από την επίδραση των συμβολαίων αντιστάθμισης κινδύνου.

Τα συμβόλαια αυτά περιόρισαν σημαντικά την επιβάρυνση, καλύπτοντας περίπου το 66% της πρόσθετης επιβάρυνσης σε σύγκριση με πέρυσι. Ειδικά κατά το τρίτο τρίμηνο, οι συμφωνίες αντιστάθμισης προστάτευσαν το 65% των αναγκών κατανάλωσης καυσίμων της εταιρείας από τις αυξήσεις των τιμών.

Αρνητική επίδραση είχαν επίσης οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις. Στο εννεάμηνο του 2026 καταγράφηκαν ζημιές 14,2 εκατ. ευρώ από συναλλαγματικές αποτιμήσεις, σε αντίθεση με τα κέρδη 27,6 εκατ. ευρώ που είχαν καταγραφεί την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Περισσότεροι επιβάτες, νέος στόλος

Συνολικά, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Σεπτέμβριο, η AEGEAN προσέφερε 16,7 εκατ. διαθέσιμες θέσεις και μετέφερε 13,6 εκατ. επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 3% στην επιβατική κίνηση. Στο δίκτυο εσωτερικού η αύξηση έφθασε το 6%, με 5,8 εκατ. επιβάτες, ενώ στις διεθνείς πτήσεις η κίνηση ενισχύθηκε κατά 2%, στα 7,8 εκατ. άτομα. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 81,8%.

Η διεθνής δραστηριότητα επηρεάστηκε από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή από τον Μάρτιο και μετά, οι οποίες περιόρισαν τόσο την εκτέλεση πτήσεων σε τμήμα του δικτύου όσο και τις συνδεόμενες μετακινήσεις μέσω της Αθήνας.

Παράλληλα, η εταιρεία παρέλαβε επτά νέα αεροσκάφη Airbus A321neo, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό αεροσκαφών της οικογένειας Airbus neo σε 45. Ο συνολικός στόλος αριθμεί πλέον 90 αεροσκάφη, εκ των οποίων 72 αεριωθούμενα και 18 turboprop.

Η χρηματοοικονομική θέση του ομίλου παραμένει ισχυρή, με τα ταμειακά διαθέσιμα, τα ισοδύναμα και τις λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις να ανέρχονται σε 923 εκατ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Προσαρμογές στο πτητικό έργο

Ο διευθύνων σύμβουλος της AEGEAN, Μιχάλης Κουβελιώτης, χαρακτήρισε το τρίτο τρίμηνο περίοδο που ανέδειξε την ανθεκτικότητα της εταιρείας, σε ένα περιβάλλον αυξημένου λειτουργικού κόστους, περιορισμών και έντονου ανταγωνισμού.

Όπως ανέφερε, η αξιοποίηση της θερινής ζήτησης, η προσαρμογή του δικτύου και η καλύτερη εκμετάλλευση της χωρητικότητας των νέων αεροσκαφών συνέβαλαν στην ενίσχυση της επιβατικής κίνησης και της κερδοφορίας.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι το υψηλό κόστος καυσίμων, το οποίο επανήλθε σε ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα κατά το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, καθώς και η σταδιακή λήξη των παλαιότερων συμβολαίων αντιστάθμισης κινδύνου, συνιστούν σημαντικές προκλήσεις.

Για τους επόμενους μήνες, ο σχεδιασμός της εταιρείας προβλέπει συχνή και ευέλικτη προσαρμογή του πτητικού έργου, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων στα οικονομικά αποτελέσματα. Παράλληλα, η AEGEAN προετοιμάζει την επόμενη φάση ανάπτυξής της, με την παραλαβή των νέων Airbus A321LR να αναμένεται να αρχίσει το δεύτερο τρίμηνο του 2027.