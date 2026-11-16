Με μικρές απώλειες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) στη χρηματιστηριακή συνάντηση της 16ης Νοεμβρίου 2026, υποχωρώντας κατά 0,100% στις 317,920 μονάδες.
ΧΑΚ: Πτώση 0,10% για τον Γενικό Δείκτη στις 16 Νοεμβρίου
Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ διαμορφώθηκε στις 317,920 μονάδες, ενώ η συνολική αξία συναλλαγών ανήλθε σε €391.838,57.
Η συνολική αξία συναλλαγών ανήλθε σε €391.838,57. Ο δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 186,800 μονάδες, με πτώση 0,100%.
Οι επιδόσεις των υπόλοιπων δεικτών ήταν:
- Δείκτης Κύριας Αγοράς: 249,340 μονάδες, χωρίς μεταβολή (0,000%).
- Δείκτης Επενδυτικών Εταιρειών: 2.568,670 μονάδες, πτώση 0,370%.
- Δείκτης Ξενοδοχείων: 1.809,820 μονάδες, πτώση 2,130%.
- Δείκτης Εναλλακτικής Αγοράς: 2.096,040 μονάδες, πτώση 0,410%.
Η ποσοστιαία μεταβολή αφορά τη σύγκριση με την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.