ΧΑΚ: Πτώση 0,10% για τον Γενικό Δείκτη στις 16 Νοεμβρίου

Η συνολική αξία συναλλαγών ανήλθε σε €391.838,57. Ο δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 186,800 μονάδες, με πτώση 0,100%.

Οι επιδόσεις των υπόλοιπων δεικτών ήταν:

Δείκτης Κύριας Αγοράς: 249,340 μονάδες, χωρίς μεταβολή (0,000%).

Δείκτης Επενδυτικών Εταιρειών: 2.568,670 μονάδες, πτώση 0,370%.

Δείκτης Ξενοδοχείων: 1.809,820 μονάδες, πτώση 2,130%.

Δείκτης Εναλλακτικής Αγοράς: 2.096,040 μονάδες, πτώση 0,410%.

Η ποσοστιαία μεταβολή αφορά τη σύγκριση με την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ