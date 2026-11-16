Στο πλαίσιο νέας συμφωνίας ύψους 1,5 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, έως και 20 μαθητές και μαθήτριες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα του International Baccalaureate σε ένα από πέντε σχολεία UWC στην Ευρώπη: το UWC Adriatic στην Ιταλία, το UWC Red Cross Nordic στη Νορβηγία, το UWC Maastricht στην Ολλανδία, το UWC Mostar στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και το UWC Robert Bosch College στη Γερμανία.

Η επιλογή θα γίνει βάσει των κριτηρίων της UWC, με έμφαση στα κίνητρα, τη δέσμευση, την κοινωνικότητα, την ανθεκτικότητα, την προσωπική ευθύνη, την ακεραιότητα και τη φιλοπεριέργεια των υποψηφίων.

Μαθητές, μαθήτριες και γονείς καλούνται να παρακολουθήσουν ενημερωτικές συναντήσεις για το πρόγραμμα υποτροφιών, την εμπειρία φοίτησης στα σχολεία UWC και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις.

Η διά ζώσης ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2026, στις 19:00, στο Ινστιτούτο Goethe στο Ledra Palace, στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία. Διαδικτυακή συνάντηση θα γίνει την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2026, επίσης στις 19:00. Και στις δύο συναντήσεις θα παρέχεται ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά και τα τουρκικά. Απαιτείται εγγραφή μέσω του ιστότοπου της UWC Cyprus.

Από την έναρξή του το 2019, το πρόγραμμα έχει χορηγήσει 102 υποτροφίες σε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους μαθητές και μαθήτριες, με στόχο την προώθηση του διακοινοτικού διαλόγου και της συμφιλίωσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι υποτροφίες έχουν έντονο και διαρκή αντίκτυπο στους δικαιούχους.

Πέρα από τις υποτροφίες, το πρόγραμμα στηρίζει δικοινοτικά εργαστήρια και δράσεις συμμετοχής νέων γύρω από την εμπειρία φοίτησης σε σχολεία UWC, σύντομους κύκλους μαθημάτων και προγράμματα mentoring στην Κύπρο. Στόχος είναι να ενισχυθεί ο διακοινοτικός διάλογος και να αποκτήσουν οι νέοι και οι νέες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο και να φέρουν αλλαγή.

Το εκπαιδευτικό μοντέλο της UWC δίνει έμφαση στην ειρήνη και τη διαπολιτισμική κατανόηση και, όπως αναφέρεται, ευθυγραμμίζεται με τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα, την ελευθερία και την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος βοήθειας της ΕΕ προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα, ως μέτρο συμφιλίωσης και οικοδόμησης εμπιστοσύνης, και αποσκοπεί στην προώθηση της επανένωσης της Κύπρου. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία αιτήσεων και την UWC είναι διαθέσιμες στη σελίδα της UWC Cyprus για το πρόγραμμα υποτροφιών της ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ