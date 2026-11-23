Η αύξηση των δανείων και τα υψηλότερα επιτόκια στηρίζουν τα έσοδα από τόκους. Το ακριβότερο κόστος χρηματοδότησης και η σταδιακή άνοδος του πιστωτικού κινδύνου ωστόσο περιορίζουν τα περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 τα μέσα καθαρά κέρδη των τραπεζών του δείγματος αυξήθηκαν κατά 14,5% σε ετήσια βάση, καθώς τα έσοδα ενισχύθηκαν σε όλες τις βασικές κατηγορίες και με ταχύτερο ρυθμό από τις λειτουργικές δαπάνες. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν συνολικά κατά 10,4%, με άνοδο σε όλες τις χώρες του δείγματος πλην της Σουηδίας. Τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια διευρύνθηκαν σε οκτώ από τις 13 αγορές.

Από τις ενέργειες αξιολόγησης της DBRS το 2026, το 40% ήταν θετικές, κυρίως στη Νότια Ευρώπη, και το 9% αρνητικές. Ο οίκος αναμένει ότι οι θετικές κινήσεις θα εξακολουθήσουν να υπερτερούν το 2027, καθώς το 23% των αξιολογήσεών του έχει θετική τάση και το 6% αρνητική.

Επιτόκια και προμήθειες

Η νέα ενεργειακή αναταραχή, που συνδέεται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ανέκοψε την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Στην ευρωζώνη ο πληθωρισμός έφθασε το 4% τον Οκτώβριο του 2026, το υψηλότερο επίπεδο από το 2023, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η Τράπεζα της Αγγλίας και η Τράπεζα της Σουηδίας αύξησαν τα επιτόκιά τους.

Στο βασικό σενάριο της DBRS, η ανάπτυξη στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα κινηθεί μεταξύ 0,7% και 1,2% το 2027. Ο οίκος αναμένει περαιτέρω αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους το 2027, χάρη στην ήπια διεύρυνση των επιτοκιακών περιθωρίων και τη συνέχιση της πιστωτικής επέκτασης με βραδύτερο ρυθμό.

Στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, τις σκανδιναβικές χώρες, την Ισπανία και την Ιταλία, όπου τα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου είναι πιο διαδεδομένα, οι αυξήσεις των βασικών επιτοκίων περνούν σχετικά γρήγορα στις αποδόσεις των δανείων. Στη Γαλλία και τη Γερμανία τα περιθώρια στηρίζει η σταδιακή ανατιμολόγηση των χαρτοφυλακίων σταθερού επιτοκίου.

Ο ανταγωνισμός για καταθέσεις και η άνοδος των επιτοκίων στις συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων αυξάνουν το κόστος χρηματοδότησης. Τον Σεπτέμβριο του 2026, το μέσο επιτόκιο στις νέες προθεσμιακές καταθέσεις των νοικοκυριών της ευρωζώνης ήταν υψηλότερο κατά 59 μονάδες βάσης σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Τα ακριβότερα δάνεια ενδέχεται επίσης να περιορίσουν τη ζήτηση, ιδίως στα στεγαστικά σταθερού επιτοκίου.

Τα έσοδα από προμήθειες αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται, με πιο ήπιο ρυθμό, χάρη στις εισροές κεφαλαίων υπό διαχείριση και στις προμήθειες συναλλαγών. Μια διόρθωση στις αποτιμήσεις, τις οποίες έχουν στηρίξει σε μεγάλο βαθμό οι προσδοκίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορούσε να πιέσει τα έσοδα από τη διαχείριση κεφαλαίων και τις χρηματιστηριακές συναλλαγές.

Στο σκέλος των δαπανών, οι μισθολογικές πιέσεις και οι επενδύσεις σε τεχνολογία, κανονιστική συμμόρφωση και λειτουργική ανθεκτικότητα θα επιταχύνουν την αύξηση του κόστους. Η απλοποίηση διαδικασιών και η ευρύτερη χρήση τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να κρατήσουν την αύξηση των εξόδων χαμηλότερα από εκείνη των εσόδων στις περισσότερες τράπεζες. Η χρήση της τεχνολογίας αυξάνει παράλληλα τους κινδύνους που συνδέονται με τα μοντέλα, την κυβερνοασφάλεια, τη λογοδοσία και την εξάρτηση από τρίτους παρόχους. Πρόσθετη πίεση στην κερδοφορία ασκούν οι υψηλότερες τραπεζικές επιβαρύνσεις, ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία.