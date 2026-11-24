Μιλώντας στο περιθώριο των εγκαινίων του τερματικού του ΚΟΔΑΠ, στις εγκαταστάσεις του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού, ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι πρόκειται για στοχευμένα μέτρα διψήφιου αριθμού. Όπως ανέφερε, ορισμένα από αυτά δεν έχουν ανακοινωθεί στο παρελθόν.

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε επίσης ότι το κόστος των μέτρων αυξάνει σημαντικά το ποσό που διαθέτει η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων.