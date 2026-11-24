Μέτρα με στόχο την οικογένεια, τους χαμηλοσυνταξιούχους και τη μεσαία τάξη θα λάβει το Υπουργικό Συμβούλιο, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Αύριο οι ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα στήριξης οικογενειών, χαμηλοσυνταξιούχων και μεσαίας τάξης
Τα μέτρα θα ανακοινωθούν την Τετάρτη, μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.
Μιλώντας στο περιθώριο των εγκαινίων του τερματικού του ΚΟΔΑΠ, στις εγκαταστάσεις του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού, ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι πρόκειται για στοχευμένα μέτρα διψήφιου αριθμού. Όπως ανέφερε, ορισμένα από αυτά δεν έχουν ανακοινωθεί στο παρελθόν.
Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε επίσης ότι το κόστος των μέτρων αυξάνει σημαντικά το ποσό που διαθέτει η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων.
«Αύριο, αμέσως μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, θα προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις σε σχέση με αυτά τα μέτρα», είπε.
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