Όπως μεταδίδουν το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), το Reuters και το Associated Press, τα αποσπάσματα δημοσιεύονται σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, σε βιβλίο με τίτλο «Το προσωπικό ημερολόγιο του πάπα Φραγκίσκου», το οποίο επιμελήθηκε ο Αργεντινός καρδινάλιος Βίκτορ Μανουέλ Φερνάντες, ένας από τους στενότερους συνεργάτες του εκλιπόντος προκαθημένου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Οι προσωπικές σημειώσεις του Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο καλύπτουν την περίοδο από το 1992 έως τον Αύγουστο του 2024, οκτώ περίπου μήνες πριν από τον θάνατό του.

Οι τρεις συναντήσεις με τον διάβολο

Σε καταχώριση του Ιανουαρίου του 2021, ο Φραγκίσκος ανατρέχει σε τρία περιστατικά κατά τα οποία, όπως ο ίδιος πίστευε, ο διάβολος εμφανίστηκε ενώπιόν του με φυσική υπόσταση.

Σύμφωνα με το AFP, το πρώτο περιστατικό συνέβη περίπου 15 χρόνια νωρίτερα, όταν ο Μπεργκόλιο βρισκόταν ακόμη στην Αργεντινή. Όπως έγραψε, είχε δει μια μορφή μέσα από το παράθυρο του αυτοκινήτου του, της οποίας το βλέμμα χαρακτήρισε απειλητικό και ταυτόχρονα σαγηνευτικό.

Το δεύτερο περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε σε παρεκκλήσι του τάγματος των Καρμελιτών, όπου περιέγραψε ότι αντίκρισε μάτια που έμοιαζαν με φλόγες.

Η τρίτη εμπειρία καταγράφηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης στη Ρώμη, μετά την επιστροφή του από την επίσκεψή του στη Χιλή το 2018. Αυτή τη φορά, σύμφωνα με τις σημειώσεις του, δεν είδε μόνο τη μορφή, αλλά άκουσε και τη φωνή της.

«Είδα τις πύλες της κολάσεως»

Σε άλλη καταχώριση, με ημερομηνία 7 Ιουνίου 2018, ο πάπας Φραγκίσκος περιέγραψε μια εμπειρία που ανέφερε ότι είχε βιώσει το προηγούμενο βράδυ, λίγο πριν κοιμηθεί.

Έγραψε ότι αντίκρισε την είσοδο της κολάσεως, γεγονός που του προκάλεσε έντονο φόβο, και ότι κατέφυγε στην προσευχή, χρησιμοποιώντας το ροζάριο ως πνευματικό όπλο.

Το Associated Press συνδέει τις συγκεκριμένες καταχωρίσεις με την περίοδο κατά την οποία ο Φραγκίσκος συνειδητοποιούσε την έκταση του σκανδάλου σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς στη Χιλή, αναγνωρίζοντας ότι είχε αρχικά υποτιμήσει τη σοβαρότητα των καταγγελιών των θυμάτων.

Η διετής πνευματική κρίση και ο πειρασμός της εξουσίας

Το ημερολόγιο αποκαλύπτει επίσης ότι ο Φραγκίσκος πέρασε μια βαθιά πνευματική κρίση μεταξύ του 2021 και του 2022, η οποία δεν είχε γίνει αντιληπτή από το ευρύ κοινό.

Σύμφωνα με τον καρδινάλιο Φερνάντες, στο επίκεντρο αυτής της εσωτερικής δοκιμασίας βρισκόταν η σχέση του ποντίφικα με την εξουσία και ο φόβος μήπως παρασυρθεί από την πεποίθηση ότι μπορούσε να ελέγχει τα πάντα.

Την ίδια περίοδο, το Βατικανό βρισκόταν αντιμέτωπο με σοβαρά προβλήματα διακυβέρνησης και οικονομικές έρευνες, ενώ ο ίδιος ο Φραγκίσκος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Κατά τον Φερνάντες, ο πάπας κατάφερε να ξεπεράσει την πνευματική αυτή κρίση στα τέλη του 2022, μέσα από την πίστη του στο έλεος του Θεού.

Η σκληρή αυτοκριτική και ο θάνατος

Στις σελίδες του ημερολογίου ο Φραγκίσκος εμφανίζεται ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι στον εαυτό του, αναγνωρίζοντας προσωπικές αδυναμίες, λάθη και συμπεριφορές για τις οποίες είχε μετανιώσει.

Η σκέψη του θανάτου τον απασχολούσε ήδη από τη δεκαετία του 1990, πολύ πριν αναλάβει την ηγεσία της Καθολικής Εκκλησίας.

Εντυπωσιακή για τη λιτότητά της είναι, εξάλλου, η καταχώριση της 21ης Ιουλίου 2013, στην οποία αναφέρεται σε ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής του: την εκλογή του στον παπικό θρόνο, στις 13 Μαρτίου του ίδιου έτους.

Πώς αποφασίστηκε η δημοσίευση του ημερολογίου

Σύμφωνα με τον καρδινάλιο Φερνάντες, ο ίδιος ο Φραγκίσκος τού είχε εμπιστευθεί τις προσωπικές του σημειώσεις, εκφράζοντας την επιθυμία να γίνουν γνωστές οι πνευματικές του αναζητήσεις.

Μετά τον θάνατο του ποντίφικα, στις 21 Απριλίου 2025, ο καρδινάλιος έθεσε το ζήτημα στον διάδοχό του, πάπα Λέοντα ΙΔ΄, ο οποίος ενέκρινε τη δημοσίευση επιλεγμένων αποσπασμάτων.

Από την έκδοση έχουν εξαιρεθεί καταχωρίσεις που αφορούν τρίτα πρόσωπα, καθώς και ορισμένες ιδιαίτερα εμπιστευτικές σημειώσεις που είχαν γραφτεί με κώδικα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Reuters / AFP / Associated Press