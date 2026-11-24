Μιλώντας στο 14ο Ενεργειακό Συμπόσιο, ο κ. Δαμιανός ανέφερε ότι η ηλεκτροδότηση της θέρμανσης, της ψύξης και των μεταφορών, με αντλίες θερμότητας, ηλεκτρικά οχήματα και έξυπνη φόρτιση, μπορεί να μετατρέψει το μεσημβρινό πλεόνασμα ηλιακής ενέργειας σε οικονομική αξία.

Όπως σημείωσε, το ευρωπαϊκό Πακέτο για τα Δίκτυα προσδιορίζει επενδυτικές ανάγκες περίπου €1,2 τρισ. στην ΕΕ έως το 2040.

Η Κύπρος διαθέτει εγκατεστημένη φωτοβολταϊκή ισχύ άνω των 1.040 μεγαβάτ, έναντι μέσης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας περίπου 650 μεγαβάτ. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθεί να περικόπτει παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) όταν η ηλιακή παραγωγή είναι υψηλή, ενώ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενα πετρελαιοειδή για την ηλεκτροπαραγωγή.

«Αυτό είναι το παράδοξο που είμαστε αποφασισμένοι να επιλύσουμε: ένα νησί με άφθονη ηλιοφάνεια που δεν μπορεί ακόμη να την αξιοποιήσει πλήρως», είπε.

Ο Υπουργός προσδιόρισε τρεις βασικούς πυλώνες για την αντιμετώπιση του προβλήματος: την αποθήκευση ενέργειας, τη διασύνδεση και τη λειτουργία μιας αγοράς ηλεκτρισμού που επιβραβεύει την ευελιξία.

Το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ηλεκτροδότηση αποσκοπεί στην αύξηση του μεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειας στην τελική κατανάλωση από περίπου 23% σήμερα σε 46% έως το 2040. Σε επίπεδο ΕΕ, σύμφωνα με τον κ. Δαμιανό, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση περίπου €260 δισ. ετησίως από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων.

Επενδύσεις στην αποθήκευση και ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού

Για την καλύτερη ενσωμάτωση των ΑΠΕ, η πρώτη δυναμικότητα αποθήκευσης 120 μεγαβάτ, την οποία αναπτύσσει ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το καλοκαίρι του 2027, ανέφερε ο κ. Δαμιανός.

Παράλληλα, η ΑΗΚ αναπτύσσει συστήματα αποθήκευσης ισχύος 80 μεγαβάτ στη Δεκέλεια, με ορίζοντα το 2027, ενώ σχεδιάζεται επιπλέον δυναμικότητα 100 μεγαβάτ στη Μονή. Όπως είπε, ιδιώτες επενδυτές έχουν επίσης εξασφαλίσει όρους σύνδεσης στο δίκτυο. Σχέδιο στήριξης, μέσω του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, για συνδυασμό αποθήκευσης με εγκαταστάσεις ΑΠΕ βοηθά τους παραγωγούς να αξιοποιούν ηλεκτρική ενέργεια που διαφορετικά θα περικοπτόταν.

Η ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού, η οποία λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2025, θα πρέπει να αποφέρει απτά οφέλη στους καταναλωτές, μέσω της πλήρους ενσωμάτωσης της αποθήκευσης και της ανταπόκρισης της ζήτησης, ανέφερε ο Υπουργός.

Πρόσθεσε ότι από τον Ιανουάριο του 2026 οι νέες οικιακές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις έχουν μεταβεί από το σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (net metering) σε μοντέλο αυτοκατανάλωσης βασισμένο στην αγορά. Η αλλαγή δημιουργεί ισχυρότερα κίνητρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις να καταναλώνουν και να αποθηκεύουν την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν.

Στρατηγική προτεραιότητα η ηλεκτρική διασύνδεση

Ο κ. Δαμιανός επανέλαβε ότι ο Great Sea Interconnector, ο οποίος θα συνδέει την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ, αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Κύπρο, καθώς είναι το μοναδικό κράτος μέλος της ΕΕ που παραμένει ηλεκτρικά απομονωμένο.

Το έργο μπορεί να ενισχύσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, να επιτρέψει αμφίδρομες ροές ηλεκτρικής ενέργειας, να βελτιώσει τη σταθερότητα του δικτύου και να διευκολύνει την ενσωμάτωση περισσότερων ΑΠΕ, ενώ θα δημιουργήσει δυνατότητες εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ανέφερε.

«Η Κύπρος παραμένει προσηλωμένη στην προώθηση του έργου σε συνεργασία με την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, διασφαλίζοντας παράλληλα την τεχνική και οικονομική βιωσιμότητά του», είπε.

Αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου

Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, ο Υπουργός είπε ότι η υπεύθυνη αξιοποίηση των υπεράκτιων πόρων της Κύπρου παραμένει στρατηγική προτεραιότητα. Οι ανακαλύψεις κοιτασμάτων, μεταξύ άλλων της Αφροδίτης, του Κρόνος, του Ζευς, του Γλαύκος και του Πήγασος, επιβεβαιώνουν, όπως σημείωσε, το σημαντικό δυναμικό υδρογονανθράκων της Ανατολικής Μεσογείου.

«Η πρόκληση τώρα είναι να μετατρέψουμε αυτές τις ανακαλύψεις σε εμπορικά βιώσιμες αναπτύξεις», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία με την Αίγυπτο προσφέρει δυνατότητες αξιοποίησης υφιστάμενων υποδομών για την ανάπτυξη και εξαγωγή κυπριακού φυσικού αερίου.

Ως προτεραιότητα χαρακτήρισε επίσης την ολοκλήρωση των υποδομών εισαγωγής φυσικού αερίου στο Βασιλικό, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο στην ηλεκτροπαραγωγή. Μετά τη νέα διαδικασία προμήθειας που προκηρύχθηκε τον περασμένο Ιούλιο, οκτώ εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την ολοκλήρωση του έργου, με στόχο η σύμβαση να ανατεθεί πριν από το καλοκαίρι του 2027.

Μέτρα για ενεργειακή απόδοση και ενεργειακή φτώχεια

Ο Υπουργός αναφέρθηκε ακόμη στις προσπάθειες για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Όπως είπε, προωθείται η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της αναθεωρημένης ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων. Η Οδηγία περιλαμβάνει νέες απαιτήσεις για κτίρια μηδενικών εκπομπών, επικαιροποιημένα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης και την ετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου Ανακαίνισης Κτιρίων.

Περίπου €100 εκατ. από εθνική χρηματοδότηση και ευρωπαϊκή στήριξη μέσω του Κοινωνικού Σχεδίου για το Κλίμα έχουν διατεθεί για την υποστήριξη δράσεων αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας.

«Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε πέρα από την προσωρινή ανακούφιση και να επιτύχουμε μόνιμες μειώσεις στο ενεργειακό κόστος μέσω ανακαινίσεων κτιρίων, βελτιώσεων στην ενεργειακή απόδοση και εγκατάστασης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, στις προκλήσεις που παραμένουν περιλαμβάνονται ο τερματισμός της ενεργειακής απομόνωσης της χώρας, η καλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών, η ανάπτυξη του υπεράκτιου φυσικού αερίου, ο εκσυγχρονισμός του ηλεκτρικού συστήματος και η διασφάλιση προσιτής ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ