Οι εκτιμήσεις της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες (UN Women) και του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC) δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των γυναικών και των κοριτσιών που δολοφονήθηκαν από ερωτικό σύντροφο ή μέλος της οικογένειάς τους κυμάνθηκε από 45.000 έως 51.000.

Από τις 78.000 γυναίκες και κορίτσια που έπεσαν θύματα ανθρωποκτονίας από πρόθεση πέρυσι, περίπου το 60% δολοφονήθηκε από ερωτικό σύντροφο ή μέλος της οικογένειας, αναφέρει η έκθεση. Δημοσιεύθηκε ενόψει της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Οι περίπου 47.000 θάνατοι αντιστοιχούν σε 129 γυναίκες και κορίτσια που δολοφονούνται καθημερινά. Η εκτίμηση βασίζεται σε ανάλυση στατιστικών στοιχείων από 122 χώρες και εδάφη.

Το 2025 οι γυναίκες αποτελούσαν το 19% των θυμάτων ανθρωποκτονιών παγκοσμίως. Από αυτές, το 60% δολοφονήθηκε σε ιδιωτικό χώρο. Αντίστοιχα, το 11% των ανδρών θυμάτων ανθρωποκτονίας δολοφονήθηκε υπό παρόμοιες συνθήκες.

Ο ΟΗΕ υπογράμμισε την «επείγουσα ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας καλύπτει τόσο τις ερωτικές σχέσεις όσο και τις σχέσεις εντός ευρύτερων οικογενειακών δομών».

Καμία περιοχή δεν είναι απολύτως ασφαλής. Η Αφρική κατέγραψε και πάλι τον υψηλότερο αριθμό γυναικών και κοριτσιών που δολοφονήθηκαν από ερωτικούς συντρόφους ή συγγενείς, με 22.100 θύματα.

Ακολουθούν η Ασία με 15.100 θύματα, η Αμερική με 7.400, η Ευρώπη με 2.100 και η Ωκεανία με 300.

Η έκθεση σημειώνει επίσης ότι, ενώ τα ποσοστά ανθρωποκτονιών έχουν μειωθεί παγκοσμίως, τα ποσοστά γυναικοκτονιών υποχωρούν με βραδύτερο ρυθμό, ιδίως στην Αμερική και την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, αυτό υποδηλώνει ότι «τα εγκλήματα αυτά είναι βαθιά ριζωμένα σε κοινωνικά πρότυπα και έμφυλα στερεότυπα». Παράλληλα, αναδεικνύει τα εμπόδια στην πρόσβαση στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης.

Ο όρος «γυναικοκτονία» αναφέρεται στη δολοφονία γυναικών και κοριτσιών που συνδέεται με το φύλο τους. Εκτός από τις δολοφονίες από ερωτικούς συντρόφους ή μέλη της οικογένειας, μπορεί να περιλαμβάνει ορισμένες ανθρωποκτονίες που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα, την καταναγκαστική εργασία ή την εμπορία ανθρώπων.

Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση, τα στοιχεία για γυναικοκτονίες που διαπράττονται εκτός της ιδιωτικής σφαίρας παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένα. Αυτό καθιστά αδύνατη τη μέτρηση της έκτασης του φαινομένου σε περιφερειακό ή παγκόσμιο επίπεδο.

Πηγή: ΚΥΠΕ