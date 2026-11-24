Σε δηλώσεις του την Τρίτη, στο περιθώριο της τελετής εγκαινίων του τερματικού του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ), στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού, ο Πρόεδρος κλήθηκε να σχολιάσει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες τα αποτελέσματα των συναντήσεων του κ. Φίτο δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας.

«Να μιλήσουμε συγκεκριμένα, δεν χρειάζεται να στηριχθούμε σε διαρροές, μπορώ να μεταφέρω τι μου είπε ο κ. Φίτο», ανέφερε ο Πρόεδρος.

«Πρώτον, είναι σημαντικό ότι έγινε αποδεκτός ως ο ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, και όχι ως Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής», σημείωσε.

Αναφερόμενος στη θέση της Άγκυρας, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε: «Το δεύτερο, η Τουρκία έχει μια πολύ συγκεκριμένη θέση. Δεν επιθυμεί τη σύνδεση της όποιας προόδου στα ευρωτουρκικά με πρόοδο στο Κυπριακό. Η απάντηση του κ. Φίτο ήταν πολύ συγκεκριμένη. Ήδη, τα δύο θέματα είναι συνδεδεμένα. Δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος στα ευρωτουρκικά χωρίς να υπάρξει πρόοδος στο Κυπριακό».

«Και ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο που έγινε και συγκεκριμένη συζήτηση στη βάση του τι θα ήθελε η Τουρκία να δει ως εξελίξεις στα ευρωτουρκικά, αλλά και το τι αναμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δει σε σχέση με εξελίξεις στο Κυπριακό που θα ανοίξουν τον δρόμο και για θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά», πρόσθεσε.