Η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής σε σχέση με τον ορατό κίνδυνο ενεργειακής ανεπάρκειας της χώρας το 2030, ανέδειξε ότι απαιτούνται συγκεκριμένες αποφάσεις, αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων επενδύσεων και έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που θα διασφαλίζει επαρκή και ανταγωνιστική ηλεκτρική ενέργεια για όλους τους καταναλωτές.

Το 2030 δεν είναι μακριά

Η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής στις 19 Νοεμβρίου, επιβεβαιώνει ότι η επάρκεια ηλεκτρισμού αποτελεί ζήτημα εθνικής σημασίας. Στο επίκεντρο τέθηκε η υποχρέωση απόσυρσης παλαιών και ρυπογόνων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής μέχρι το τέλος του 2029. Η απώλεια όμως παραγωγικής ισχύος περίπου 720-750 MW, δηλαδή σχεδόν το ήμισυ της συμβατικής παραγωγικής δυνατότητας της ΑΗΚ, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς έγκαιρη προετοιμασία και συγκεκριμένες εναλλακτικές λύσεις.

Οι έκτακτες κινήσεις, δεν είναι λύσεις

Η διαδικασία ενεργοποίησης του μηχανισμού ισχύος από τη ΡΑΕΚ και το Υπουργείο Ενέργειας με στόχο την έκτακτη εξασφάλιση πρόσθετης παραγωγικής δυναμικότητας, ώστε να καλυφθούν τα κενά ένεκα και της αυξανόμενης ζήτησης, δεν θα λύσει το πρόβλημα. Όταν μια χώρα, όπως η Κύπρος, όπου η επάρκεια ηλεκτρισμού βρίσκεται επανειλημμένα στα όριά της και υπάρχει ορατός κίνδυνος για αποκοπές ρεύματος ακόμα και τώρα τον χειμώνα, είναι σαφές πως αυτό που χρειάζεται είναι ένας μακροπρόθεσμος ενεργειακός σχεδιασμός. Οι λύσεις έκτακτης ανάγκης μπορεί να προσφέρουν πρόσκαιρη διέξοδο, ωστόσο συνήθως έχουν υψηλότερο κόστος, ενώ αυτοί που στην τελική που επωμίζονται τις συνέπειες είναι οι καταναλωτές.

Λύσεις υπάρχουν

Είναι επιβεβλημένο, λοιπόν, να αξιολογηθούν όλες οι διαθέσιμες επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αξιοποίησης υφιστάμενων και νέων ιδιωτικών επενδύσεων στην ηλεκτροπαραγωγή. Η συμμετοχή περισσότερων παραγωγών στην αγορά αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού και ανταγωνιστικού συστήματος, με λιγότερη εξάρτηση από περιορισμένο αριθμό παραγωγικών υποδομών.

Την ώρα που η επάρκεια του τόπου «ακροβατεί» σε τεντωμένο σχοινί, εξακολουθεί να παραμένει εκτός λειτουργίας ο πρώτος ιδιωτικός ηλεκτροπαραγωγός σταθμός της χώρας. Η εν λόγω επένδυση είναι σε θέση να προσθέσει άμεσα νέα παραγωγική ισχύ στο σύστημα, καθώς έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι αναγκαίες μετατροπές ώστε να μπορεί να λειτουργήσει υπό τις σημερινές συνθήκες μέχρι την έλευση του φυσικού αερίου. Επομένως, η μη αξιοποίηση επενδύσεων που μπορούν να προσθέσουν παραγωγική ισχύ στο σύστημα, να μειώσουν την εξάρτηση από τις υφιστάμενες παραγωγικές υποδομές και να δημιουργήσουν εναλλακτικές για την αγορά και τους καταναλωτές αποτελεί αντίφαση. Η πολιτεία οφείλει να διαμορφώσει ένα περιβάλλον στο οποίο οι ώριμες επενδύσεις θα μπορούν να προχωρούν χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, και χωρίς ρυθμιστικές ή διοικητικές αγκυλώσεις.

Επιπρόσθετα, το φυσικό αέριο αποτελεί βασικό πυλώνα για τη μετάβαση σε ένα πιο ευέλικτο και οικονομικά αποδοτικό σύστημα ηλεκτροπαραγωγής. Παρά τη στρατηγική σημασία του, όμως, η έλευσή του εξακολουθεί να συνοδεύεται από αβεβαιότητα, ενώ το τερματικό εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό έχει εξελιχθεί σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των συνεπειών που έχουν οι παρατεταμένες καθυστερήσεις σε κρίσιμες υποδομές.

Αποθήκευση

Η ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης, σύμφωνα με τις πάγιες θέσεις του ΣΑΗ, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για την καλύτερη αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η Κύπρος έχει επενδύσει σημαντικά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, η περιορισμένη όμως δυνατότητα αποθήκευσης και οι αδυναμίες των δικτύων οδηγούν σε περικοπές πράσινης ενέργειας που φτάνουν μέχρι και 70%. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να επιταχυνθούν οι αδειοδοτήσεις και οι διαδικασίες σύνδεσης έργων αποθήκευσης.

Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση η βιωσιμότητά της οφείλει να είναι εξασφαλισμένη και να είναι μέρος ενός συνολικού και βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού. Και όχι να αποτελεί υποκατάστατο της ανάπτυξης μιας ισχυρής και αποδοτικής εγχώριας αγοράς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποβαθμιστεί η τοπική ενεργειακή παραγωγή και η ενεργειακή ανεξαρτησία της Κύπρου. Πόσο μάλλον όταν το έργο ακόμα χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, ασάφειες, υψηλό κόστος, τεχνικές δυσκολίες και έλλειψη διαφάνειας.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι να μην αντιμετωπίζονται αυτές οι υποδομές ως ο λόγος αναμονής για όλες τις υπόλοιπες αναγκαίες παρεμβάσεις. Η Κύπρος πρέπει να προχωρήσει παράλληλα σε λύσεις που μπορούν να ενισχύσουν άμεσα την παραγωγική της δυνατότητα.

Η επάρκεια είναι υπόθεση όλων

Η συζήτηση στη Βουλή ανέδειξε αυτό που ο Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού επισημαίνει διαχρονικά: η αντιμετώπιση των προβλημάτων του ηλεκτρικού συστήματος δεν μπορεί να στηρίζεται σε αποσπασματικές αποφάσεις ή σε αντιπαραθέσεις για τις ευθύνες του παρελθόντος.

Η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί συλλογική ευθύνη και προϋποθέτει συντονισμό της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, των αρμόδιων ρυθμιστικών και διαχειριστικών αρχών και της επιχειρηματικής κοινότητας. Απαιτεί, επίσης, αναγνώριση του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν οι ιδιωτικές επενδύσεις στη δημιουργία ενός πιο ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Χρειάζονται, επομένως, σαφή και δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα για την αντικατάσταση των μονάδων που αποσύρονται, επιτάχυνση των ενεργειακών έργων, ενίσχυση των δικτύων, αξιοποίηση της αποθήκευσης και ένα σταθερό, προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα ενθαρρύνει νέες επενδύσεις.

Πάνω απ’ όλα, χρειάζεται να γίνει αντιληπτό ότι η επάρκεια ηλεκτρισμού δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά αποκλειστικά τον ενεργειακό τομέα. Αφορά την ανταγωνιστικότητα κάθε επιχείρησης, τη λειτουργία της οικονομίας, την ποιότητα ζωής των πολιτών και τη δυνατότητα της χώρας να προσελκύει επενδύσεις.