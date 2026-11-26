Από τους πιο δραστήριους καταναλωτές στις αγορές με φυσική παρουσία στην ευρωζώνη, παραμένουν οι Κύπριοι, πραγματοποιώντας κατά μέσο όρο 2,36 πληρωμές ημερησίως σε καταστήματα, τον υψηλότερο αριθμό μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης το 2026, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κατά μέσο όρο, οι καταναλωτές στην Κύπρο (2,36 πληρωμές) και στη Βουλγαρία (2,22 πληρωμές) πραγματοποίησαν τις περισσότερες πληρωμές σε φυσικά σημεία πώλησης (Point of Sale - POS),...

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