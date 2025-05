Αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών Ελληνικής από 15 Μαΐου

Την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας από τις 15 Μαΐου, αποφάσισε ο ΧΑΚ, λόγω του αιτήματος που υποβλήθηκε σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς από την Τράπεζα Eurobank Α.Ε. για απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ενόψει αιτήματος που υποβλήθηκε σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς από την Τράπεζα Eurobank Α.Ε. για απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Bank και αφού με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχει αναγνωρισθεί στην προτείνουσα δικαίωμα άσκησης δικαιώματος εξαγοράς, οποιαδήποτε συναλλαγή ή πράξη σχετικά με τις αξίες της εταιρείας Hellenic Bank Public Company Ltd, δεν θα είναι δυνατή.

Ως εκ τούτου, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε ότι αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των αξιών της εταιρείας Hellenic Bank Public Company Ltd από την Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025 και δεν θα είναι δυνατή οποιαδήποτε συναλλαγή ή πράξη περιλαμβανομένων και των εκτός Χρηματιστηρίου συναλλαγών, καθώς και των Over The Counter (OTC) συναλλαγών. Σημειώνεται ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης θα έχει ισχύ το αργότερο μέχρι 2 μήνες (δηλαδή μέχρι τις 15 Ιουλίου 2025).