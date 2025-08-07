Με άνοδο έκλεισε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο

Με άνοδο έκλεισε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Πέμπτη. Ο Γενικός δείκτης διαμορφώθηκε στις 281,67 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 2,15%. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 171,00 μονάδες, καταγράφοντας με άνοδο 2,23%.

Η αξία των συναλλαγών ήταν 3.519.020,11 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, όλοι κατέγραψαν άνοδο. Η Κύρια Αγορά κατά 1,74%, η Εναλλακτική 3,67%, τα Ξενοδοχεία 2,02% και οι Επενδυτικές 0,59%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο 3.018.026,58 ευρώ (τιμή κλεισίματος 7,240 ευρώ - άνοδος 1,40%), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 145.261,22 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,700 ευρώ - άνοδος 0,59%), της Πετρολίνα με όγκο 109.834,82 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,190 ευρώ - άνοδος 8,18%), της The Cyprus Cement με όγκο συναλλαγών 54.030,00 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,350 ευρώ - άνοδος 7,14%) και της Logicom με όγκο 51.542,80 ευρώ (τιμή κλεισίματος 4,020 ευρώ - άνοδος 1,52%)

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 16 κινήθηκαν ανοδικά, 3 πτωτικά και 4 χωρίς μεταβολή.

Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 514.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου του ΧΑΚ την εισαγωγή 8.573 επιπρόσθετων συνήθων μετοχών της εταιρείας «Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company Plc» ονομαστικής αξίας €0,10, οι οποίες εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν σε στελέχη της γενικής διεύθυνσης στα πλαίσια σχεδίων παροχής κινήτρων.

Οι επιπρόσθετες μετοχές έχουν προκύψει από το Βραχυπρόθεσμο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων (STIP) της εταιρείας και εκδόθηκαν στις 28 Μαΐου 2025 προς μέλη της εκτελεστικής διεύθυνσης της εταιρείας. Το σχέδιο είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας με ημερομηνία 17 Μαΐου 2024.

Οι επιπρόσθετες 8.573 μετοχές θα ενσωματωθούν στο ήδη εισηγμένο κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο θα ανέλθει σε 440.828.633 μετοχές και θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου με το ίδιο σύμβολο ΤΡΚΗ/ BOCH, καθώς και τον ίδιο κωδικό ISIN IE00BD5B1Y92. Οι μετοχές θα διαπραγματεύονται ταυτόχρονα και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Διευκρινίζεται ότι στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών του ΧΑΚ θα καταχωρηθούν 8.573 Παραστατικά Δικαιώματα (Depository Interests) τα οποία εκδόθηκαν από την εταιρεία MUFG Corporate Markets Trustees (UK) Limited (με προηγούμενες ονομασίες Capita IRG Trustees Ltd και Link Market Services Trustees Limited) ως έχει οριστεί σχετικά από την εταιρεία Bank of Cyprus Holdings Plc, που αντιστοιχούν στις 8.573 μετοχές της εταιρείας «Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company Plc» οι οποίες εισάχθηκαν στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ. Η εκκαθάριση και ο διακανονισμός των συναλλαγών επί των μετοχών της εταιρείας Bank of Cyprus Holdings plc που καταρτίζονται στο ΧΑΚ, πραγματοποιείται από το ΧΑΚ μέσω των Παραστατικών Δικαιωμάτων (Depository Interests).

H ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ, και καταχώρησης των Παραστατικών Δικαιωμάτων στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του ΧΑΚ σύμφωνα με τα Άρθρα 10(1) και (3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025.

Πηγή: ΚΥΠΕ