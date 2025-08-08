Μειωμένες κατά 15% οι άδειες οικοδομής

Μείωση 15% σημειώνει ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν το τετράμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν κατά τον Απρίλιο 2025 ανήλθε στις 577 σε σύγκριση με 669 τον Απρίλιο 2024, καταγράφοντας μείωση 13,8%, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €255,2 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 204,0 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται ν’ ανεγερθούν 909 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2025, εκδόθηκαν 2.157 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 2.545 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση 15,2%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 15,4% και το συνολικό εμβαδόν κατά 13,3%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 12,1%.

Σημειώνεται ότι από την 1η Ιουλίου 2024, η αρμοδιότητα έκδοσης αδειών οικοδομής μεταφέρθηκε από τους δήμους και τις επαρχιακές διοικήσεις στους νεοσύστατους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) και οι διαδικασίες αδειοδότησης διενεργούνται μέσω του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Ιππόδαμος».