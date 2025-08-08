Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Οικονομία

Μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντίληψης Συνδέσμου Τραπεζών με Ένωση Αραβικών Τραπεζών

Βασικός στόχος της εν λόγω συμφωνίας είναι η εδραίωση του Αραβο-Κυπριακού Τραπεζικού και Οικονομικού Διαλόγου

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου και η Ένωσης Αραβικών Τραπεζών (Union of Arab Banks) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντίληψης (MoU), ενισχύοντας τη μακρόχρονη σχέση συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των δύο οργανισμών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η υπογραφή του Μνημονίου πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 8 Αυγούστου 2025, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, Αριστείδη Βουράκη, και τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Αραβικών Τραπεζών, Wissam Fattouh.

Σημειώνεται ότι η υπογραφή του MoU αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης των συνθηκών που επικρατούν στο τραπεζικό περιβάλλον, ιδιαίτερα εν μέσω ευρύτερων γεωπολιτικών εξελίξεων. Παράλληλα, αποτελεί ένα θετικό παράδειγμα δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ οργανισμών από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και με διαφορετικά πολιτικά, οικονομικά και γεωπολιτικά δεδομένα.

Βασικός στόχος της εν λόγω συμφωνίας είναι η εδραίωση του Αραβο-Κυπριακού Τραπεζικού και Οικονομικού Διαλόγου, μιας στρατηγικής πλατφόρμας για την ενίσχυση της συνεργασίας και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των δύο τραπεζικών συστημάτων.

