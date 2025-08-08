Με νέες κατοικίες εξισορροπείται η αυξημένη ζήτηση, κυρίως από φοιτητές

Οι τιμές των ενοικίων στην Κύπρο δεν έχουν αυξηθεί σημαντικά, καθώς η αγορά έχει καταφέρει να ισορροπήσει την αυξημένη ζήτηση, κυρίως από φοιτητές, με την προσθήκη νέων κατοικιών, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών Μαρίνος Κυναιγείρου.

«Αυτή η σταθερότητα αποτελεί μια θετική εξέλιξη που ωφελεί τόσο τους ενοικιαστές όσο και τους ιδιοκτήτες, προσφέροντας ασφάλεια και προβλεψιμότητα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών, η χαμηλότερη τιμή ενοικίου διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου καταγράφεται στην Πάφο και στην Λάρνακα με €500 και η υψηλότερη στη Λεμεσό με €1.100.

Όσον αφορά την αγορά διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου, η χαμηλότερη τιμή καταγράφεται στην Πάφο με €85.000 και η υψηλότερη στη Λεμεσό με €170.000.

Κατά επαρχία

Αναφερόμενος κατά επαρχία, ο κ. Κυναιγείρου είπε ότι «είναι γεγονός ότι η Λεμεσός συνεχίζει να καταγράφει υψηλότερες τιμές ενοικίων σε σύγκριση με τις υπόλοιπες πόλεις της Κύπρου».

«Αυτό το φαινόμενο δεν είναι τυχαίο, καθώς αποτελεί άμεση συνέπεια της συνεχούς οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης της πόλης», υπογράμμισε.

Ανέφερε ότι η Λεμεσός έχει καθιερωθεί ως ένα διεθνές επιχειρηματικό κέντρο, προσελκύει μεγάλο αριθμό εταιρειών και εξειδικευμένο προσωπικό από το εξωτερικό και «αυτό δημιουργεί μια αυξημένη ζήτηση για ποιοτικές κατοικίες, η οποία, σε συνδυασμό με την περιορισμένη διαθεσιμότητα, οδηγεί αναπόφευκτα σε ανοδικές πιέσεις στις τιμές των ενοικίων».

«Παρά την προσπάθεια της αγοράς να ανταποκριθεί με νέα έργα, η ζήτηση παραμένει ισχυρότερη, διατηρώντας το χάσμα στις τιμές με τις άλλες πόλεις», υπογράμμισε.

Σε σχέση με τη Λευκωσία, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών είπε ότι ως το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό κέντρο του νησιού με τον μεγαλύτερο αριθμό δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων, έχει αναπτύξει μια δυναμική αγορά ενοικίων, η οποία επηρεάζεται άμεσα από τη φοιτητική κοινότητα.

«Βλέπουμε ότι, ανταποκρινόμενη στην αυξημένη ζήτηση, η αγορά ακινήτων γύρω από τα πανεπιστήμια έχει αναπτυχθεί σημαντικά με την πάροδο των χρόνων», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι έχουν δημιουργηθεί νέες οικιστικές μονάδες και υποδομές ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες των φοιτητών και «αυτή η εξειδικευμένη προσφορά συμβάλλει στη διατήρηση της ισορροπίας, συγκρατώντας τις τιμές σε ένα βαθμό και εξασφαλίζοντας ότι η φοιτητική στέγαση παραμένει διαθέσιμη». Παρά τη συνεχή ζήτηση, συνέχισε, η αγορά της Λευκωσίας έχει δείξει «αξιοσημείωτη προσαρμοστικότητα, προσφέροντας ποικιλία επιλογών στους ενοικιαστές».

Αναφορικά με την Πάφο, ο κ. Κυναιγείρου είπε στο ΚΥΠΕ ότι η αγορά ενοικίων χαρακτηρίζεται από έναν συνδυασμό παραγόντων.

Η πόλη, όπως είπε, εκτός από τους φοιτητές που έχει, είναι και ένας εκ των κύριων τουριστικών προορισμών, γεγονός που επηρεάζει τις τιμές, ειδικά σε περιοχές κοντά στην παραλία.

«Η δημιουργία φοιτητικών εστιών, που λειτούργησαν ταυτόχρονα με την εγκατάσταση πανεπιστημίων είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος την οποία δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε», πρόσθεσε.

Αυτή η στοχευμένη παρέμβαση, σύμφωνα με τον κ. Κυναιγείρου, συμβάλλει στη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Έτσι, οι τιμές των ενοικίων συγκρατούνται σε πιο λογικά επίπεδα και αποφεύγονται μεγάλες αυξήσεις, εξήγησε.

Σε σχέση με τη Λάρνακα, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών είπε ότι η φοιτητική ζήτηση είναι περιορισμένη και «ως εκ τούτου, η ζήτηση για ενοικιαζόμενα ακίνητα από φοιτητές είναι διαχειρίσιμη και δεν επηρεάζει δραστικά τις τιμές των ενοικίων».

«Η αγορά της Λάρνακας συνεχίζει να αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό, χωρίς να δέχεται τις ίδιες πιέσεις που παρατηρούνται σε άλλες πόλεις», κατέληξε.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Προέδρου του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών, οι τιμές ενοικίων διαμερισμάτων στη Λευκωσία ενός υπνοδωματίου κυμαίνονται €600 - €650, δύο υπνοδωματίων €800 - €900 και τριών υπνοδωματίων €1.000 - €1.100.

Στη Λεμεσό, για ενός υπνοδωματίου κυμαίνονται €1.000 - €1.100, για δύο υπνοδωματίων €1.400 - €1.500 και για τριών υπνοδωματίων €1.900 - €2.000+.

Στη Λάρνακα, οι τιμές ενοικίων διαμερισμάτων ενός υπνοδωματίου κυμαίνονται €500 - €600, δύο υπνοδωματίων €700 - €800 και τριών υπνοδωματίων €900 - €1.000.

Τέλος, στην Πάφο, οι τιμές ενοικίων διαμερισμάτων ενός υπνοδωματίου κυμαίνονται €500 - €550, δύο υπνοδωματίων €700 - €800 και τριών υπνοδωματίων €800 - €900.

Τιμές αγοράς διαμερισμάτων

Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία, η τιμή αγοράς διαμερισμάτων στη Λευκωσία ενός υπνοδωματίου είναι €130.000, δύο υπνοδωματίων €200.000 και τριών υπνοδωματίων €280.000. Για αγορά οικίας τριών υπνοδωματίων €350.000.

Στη Λεμεσό, η αγορά διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου ανέρχεται στις €170.000, δύο υπνοδωματίων στις €300.000 και τριών υπνοδωματίων €370.000. Για αγορά οικίας τριών υπνοδωματίων €450.000.

Στη Λάρνακα, η τιμή αγοράς διαμερισμάτων ενός υπνοδωματίου είναι €100.000, δύο υπνοδωματίων €140.000 και τριών υπνοδωματίων €170.000. Για αγορά οικίας τριών υπνοδωματίων €280.000.

Τέλος, στην Πάφο, η αγορά διαμερισμάτων ενός υπνοδωματίου ανέρχεται στις €85.000, δύο υπνοδωματίων €140.000 και τριών υπνοδωματίων €170.000. Για αγορά οικίας τριών υπνοδωματίων €280.000.

