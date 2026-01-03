Άλμα 18ετίας στις πωλήσεις ακινήτων το 2025- Ξεπέρασαν τις 18 χιλ.

Στο ψηλότερο επίπεδο από το 2007 αναρριχήθηκαν το 2025 οι πωλήσεις ακινήτων όπως καταδεικνύεται από τα στοιχεία για τα πωλητήρια έγγραφα που κατατέθηκαν στο κτηματολόγιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για ολόκληρο το 2025, τα πωλητήρια έγγραφα που έχουν κατατεθεί ανήλθαν στα 18114 τεμάχια έναντι 15797 το 2024, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 15%.

Όσον αφορά τον Δεκέμβριο, οι πωλήσεις ακινήτων αυξήθηκαν κατά 24% έναντι αύξησης 9% το Νοέμβριο.

Η εικόνα ανά επαρχία

Η μεγαλύτερη αύξηση που έφθασε το 19% κατέγραψε το 2025 η Λάρνακα με τα πωλητήρια έγγραφα να ανέρχονται στα 3978 από 3356.

Ακολουθεί η Λευκωσία όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 17% φτάνοντας στις 4115 από 3527. Αύξηση 15% παρουσίασαν και οι πωλήσεις ακινήτων στην ελεύθερη Αμμόχωστο. Στην Πάφο οι πωλήσεις παρουσίασαν επίσης αύξηση 15% και στην Λεμεσό 11%.

Ανοδικά οι τιμές

Την ανοδική πορεία της αγοράς ακινήτων και των τιμών κατέδειξαν και τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα.

Το τρίτο τρίμηνο του 2025, ο γενικός Δείκτης Τιμών Κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα) (ΔΤΚ) της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) συνέχισε να καταγράφει αύξηση σε ετήσια βάση , με επιταχυνόμενη άνοδο στον Δείκτη Τιμών Διαμερισμάτων και επιβραδυνόμενη άνοδο στον Δείκτη Τιμών Οικιών.

O Δείκτης Τιμών Κατοικιών σημείωσε ετήσια αύξηση 5%, σε σύγκριση με 4,7% το δεύτερο τρίμηνο 2025.

Η άνοδος στις τιμές των διαμερισμάτων ανήλθε στο 6,4% από 5,3% το δεύτερο τρίμηνο και στις οικίες επιβραδύνθηκε στο 2,6% από 3,4%.

Σύμφωνα με την ΚΤ, η συνεχιζόμενη πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά δάνεια, σε συνδυασμό με τη σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια στηρίζουν την αγορά ακινήτων.