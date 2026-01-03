Η τηλεϊατρική ήρθε για να μείνει - Εκπέμπει «SOS» για θέματα ποιότητας ο ΠΟΥ

Η τηλεϊατρική έχει πλέον περάσει, από τη σφαίρα της προσωρινής λύσης (εν καιρώ πανδημίας του κορωνοϊού), στο στάδιο της μόνιμης πρακτικής. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που εκπέμπεται διεθνώς τα τελευταία χρόνια, καθώς η εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών υγείας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των σύγχρονων συστημάτων περίθαλψης. Την ίδια στιγμή, όμως, αυξάνονται και οι θεσμικές προειδοποιήσεις ότι πρόκειται για ένα εργαλείο με σημαντικά οφέλη αλλά και με κινδύνους που, αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, μπορούν να πλήξουν την ποιότητα της φροντίδας και την εμπιστοσύνη ασθενών και επαγγελματιών υγείας. Σε πρόσφατ...

