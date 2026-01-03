Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Υγεία

Η τηλεϊατρική ήρθε για να μείνει - Εκπέμπει «SOS» για θέματα ποιότητας ο ΠΟΥ

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Header Image

Από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την Αυστραλία και τη Γερμανία, η τηλεϊατρική δεν αντιμετωπίζεται πια ως πείραμα: ρυθμίζεται με κανόνες, όρια και προϋποθέσεις, ώστε να λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι ως υποκατάστατο της κλινικής εξέτασης.

Η τηλεϊατρική έχει πλέον περάσει, από τη σφαίρα της προσωρινής λύσης (εν καιρώ πανδημίας του κορωνοϊού), στο στάδιο της μόνιμης πρακτικής. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που εκπέμπεται διεθνώς τα τελευταία χρόνια, καθώς η εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών υγείας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των σύγχρονων συστημάτων περίθαλψης. Την ίδια στιγμή, όμως, αυξάνονται και οι θεσμικές προειδοποιήσεις ότι πρόκειται για ένα εργαλείο με σημαντικά οφέλη αλλά και με κινδύνους που, αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, μπορούν να πλήξουν την ποιότητα της φροντίδας και την εμπιστοσύνη ασθενών και επαγγελματιών υγείας. Σε πρόσφατ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΥΓΕΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα