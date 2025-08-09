ΠΟΕ, ΔΝΤ: Ο υψηλότερος μέσος δασμός ΗΠΑ από τη δεκαετία 1910 της Μεγάλης Ύφεσης

Στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές της δεκαετίας του 1910 βρίσκεται ο μέσος δασμολογικός συντελεστής που επέβαλαν οι ΗΠΑ και ο οποίος ανέρχεται πλέον στο 20,1% - εκτός από τη σύντομη αύξηση που καταγράφηκε νωρίτερα φέτος - μετά την έναρξη της εφαρμογής των νέων αμερικανικών δασμών την περασμένη Πέμπτη, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσαν την Παρασκευή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Το ποσοστό, που υπολογίστηκε από τον ΠΟΕ και το ΔΝΤ, έρχεται σε αντίθεση με τον συντελεστή 2,4%, που ίσχυε κατά την ορκωμοσία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου.

Η ανακοίνωση του Τραμπ στις 2 Απριλίου για «ανταποδοτικούς» δασμούς στους κύριους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ και οι αυξήσεις των δασμών που ακολούθησαν, ιδίως στα κινεζικά προϊόντα, οδήγησαν για λίγο τον μέσο συντελεστή στο 24,8% τον Μάιο, ένα ποσοστό που δεν έχει σημειωθεί ξανά από το 1904, σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ.

Η εμπορική «εκεχειρία» μείωσε τα υψηλά επίπεδα των τελωνειακών δασμών που είχαν επιβάλει η μία στην άλλη, ΗΠΑ και Κίνα, αλλά αυτό πρόκειται αναμένεται να λήξει την επόμενη εβδομάδα.

Το νέο ποσοστό δασμών που υπολόγισαν ΠΟΕ και ΔΝΤ λαμβάνει υπόψη τις εμπορικές συμφωνίες που διαπραγματεύτηκαν οι ΗΠΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και άλλα κράτη και οι οποίες έχουν πλέον τεθεί σε ισχύ.

Αυτές οι συμφωνίες κυρίως περιλαμβάνουν χαμηλότερα επίπεδα δασμών από αυτά που απείλησε να επιβάλει ο Τραμπ τον περασμένο Απρίλιο, αλλά είναι υψηλότερα από τον βασικό συντελεστή 10% που εφάρμοζαν προηγουμένως οι ΗΠΑ.

Ο νέος μέσος δασμολογικός συντελεστής υπερβαίνει τον συντελεστή σχεδόν 20% που εφάρμοσαν οι ΗΠΑ τη δεκαετία του 1930, μια περίοδο υψηλών δασμών που οι οικονομολόγοι θεωρούν ευρέως ως αιτία της σοβαρότητας και της διάρκειας της Μεγάλης Ύφεσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ