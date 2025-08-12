Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Ο Τραμπ αναστέλλει για άλλες 90 ημέρες την επιβολή δασμών στις εισαγωγές από Κίνα

Το διάταγμα υπεγράφη λίγες ώρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που είχε δώσει ο Τραμπ μετά την προηγούμενη αναστολή δασμών στις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων στις ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες βράδυ διάταγμα με το οποίο αναστέλλει για άλλες 90 ημέρες την επιβολή δασμών στις εισαγωγές από την Κίνα, όπως μεταδίδει το δίκτυο CNBC επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Η νέα απόφαση αναστολής ήταν το αναμενόμενο αποτέλεσμα του πρόσφατου γύρου συνομιλιών μεταξύ διαπραγματευτών από τις ΗΠΑ και την Κίνα, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη στα τέλη του προηγούμενου μήνα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΚίναΝτόναλντ ΤραμπΔΑΣΜΟΙΤΡΑΜΠδασμοίΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

