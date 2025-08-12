Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
«Πρασινίζουν» οι επιχειρήσεις- Ποια τα περιθώρια βελτίωσης

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Το διατραπεζικό έργο αξιολόγησης κυπριακών επιχειρήσεων βάσει των κριτηρίων ESG που υλοποιείται από την Artemis Credit Bureau μέσω της πλατφόρμας Synesgy, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον 1.991 επιχειρήσεων, με 958 να εγγράφονται στην πλατφόρμα.

Ουσιαστικό βήμα για την ενσωμάτωση των αρχών της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) στο κυπριακό επιχειρείν, καταδεικνύουν τα αποτελέσματα του πρώτου έτους λειτουργίας του διατραπεζικού έργου αξιολόγησης κυπριακών επιχειρήσεων βάσει των κριτηρίων ESG. Το έργο που υλοποιείται από την Artemis Credit Bureau μέσω της πλατφόρμας Synesgy, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον 1.991 επιχειρήσεων με 958 να εγγράφονται στην πλατφόρμα. Από τις 958 κυπριακές επιχειρήσεις, το 74,1% έχει ήδη πιστοποιηθεί βάσει των κριτηρίων ESG. Το ποσοστό πι...

Tags

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣτράπεζεςΠεριβάλλονΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

