Ρίχνουν ταχύτητα οι αποδόσεις κεφαλαίων σε κυπριακές και ευρωπαϊκές τράπεζες
Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων στην Κύπρο έπεσε στο 13,3% στο τέλος Μαρτίου του 2025 από 20,7% που ήταν στο τέλος Δεκεμβρίου του 2024 και 25,9% τέλος του 2023
