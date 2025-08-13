Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Οικονομία

Ρίχνουν ταχύτητα οι αποδόσεις κεφαλαίων σε κυπριακές και ευρωπαϊκές τράπεζες

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Header Image

Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων στην Κύπρο έπεσε στο 13,3% στο τέλος Μαρτίου του 2025 από 20,7% που ήταν στο τέλος Δεκεμβρίου του 2024 και 25,9% τέλος του 2023

Ρίχνει ταχύτητα ο δείκτης απόδοσης κεφαλαίων για τις κυπριακές τράπεζες αλλά και τις πλείστες ευρωπαϊκές, όπως καταδεικνύεται από τα στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Ο δείκτης στην Κύπρο έπεσε στο 13,3% από 20,7% τέλος Δεκεμβρίου του 2024 και 25,9% τέλος του 2023. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων είναι ένας χρηματοοικονομικός δείκτης που δείχνει π...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

Κεντρικής ΤράπεζατράπεζεςΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited