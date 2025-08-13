Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Ο επικρατέστερος αντικαταστάτης του Στιούαρτ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ο Khassim Diagne, ένας έμπειρος διπλωμάτης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με καταγωγή από τη Σενεγάλη, είναι ο επικρατέστερος για Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ στην Κύπρο και επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Η ε/κ και η τ/κ πλευρά έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους και αναμένεται το πράσινο φως από τις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις ώστε να ανακοινωθεί το όνομά του από τον ΟΗΕ περί τα τέλη Αυγούστου

Ο Σενεγαλέζος Khassim Diagne είναι ο επικρατέστερος για να αναλάβει τα καθήκοντά του νέου Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο και του επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, μετά την αφυπηρέτηση του Κόλιν Στιούαρτ από τον διεθνή οργανισμό. Ο Khassim Diagne είναι ανώτατο στέλεχος του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και το όνομά του τέθηκε ήδη ενώπιον της ε/κ και της τ/κ πλευράς. Το...

