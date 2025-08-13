Ο επικρατέστερος αντικαταστάτης του Στιούαρτ

Ο Σενεγαλέζος Khassim Diagne είναι ο επικρατέστερος για να αναλάβει τα καθήκοντά του νέου Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο και του επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, μετά την αφυπηρέτηση του Κόλιν Στιούαρτ από τον διεθνή οργανισμό. Ο Khassim Diagne είναι ανώτατο στέλεχος του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και το όνομά του τέθηκε ήδη ενώπιον της ε/κ και της τ/κ πλευράς. Το...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!