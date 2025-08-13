Ο επικρατέστερος αντικαταστάτης του Στιούαρτ
Ο Khassim Diagne, ένας έμπειρος διπλωμάτης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με καταγωγή από τη Σενεγάλη, είναι ο επικρατέστερος για Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ στην Κύπρο και επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Η ε/κ και η τ/κ πλευρά έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους και αναμένεται το πράσινο φως από τις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις ώστε να ανακοινωθεί το όνομά του από τον ΟΗΕ περί τα τέλη Αυγούστου
