Αξιωματούχος Κίνας: Η επιδότηση επιτοκίων συμβάλλει στην ενίσχυση εγχώριας ζήτησης

Η προσπάθεια της Κίνας να στηρίξει την κατανάλωση υπηρεσιών θα συμβάλει στην ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης και στη σταθεροποίηση της απασχόλησης, δήλωσε την Τετάρτη σε συνέντευξη Τύπου αξιωματούχος του Υπουργείου Εμπορίου της Κίνας.

Η κατανάλωση υπηρεσιών στην Κίνα έχει μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης, δήλωσε ο Ουάνγκ Μπο, αξιωματούχος του Υπουργείου Εμπορίου.

Οι δηλώσεις έγιναν μετά την ανακοίνωση της Κίνας την Τρίτη ότι θα προσφέρει επιδοτήσεις επιτοκίων σε επιχειρήσεις οκτώ κλάδων καταναλωτικών υπηρεσιών, καθώς και σε μεμονωμένους καταναλωτές.

Πηγή: ΚΥΠΕ