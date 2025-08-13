Με κέρδη έκλεισε το Χρηματιστήριο την Τετάρτη

Με κέρδη ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Τετάρτη, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 292,39 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,78%.

Κέρδη 0,79% παρουσίασε και ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 177,66 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στις 754.738,21 ευρώ.

Κέρδη κατέγραψαν και όλοι οι επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες, με την Κύρια Αγορά να κλείνει στις 232,78 μονάδες, ενισχυμένη κατά 0,65%, τις Επενδυτικές στις 3.330,93 μονάδες, ενισχυμένες κατά 0,6%, την Εναλλακτική αγορά στις 2.058,750 μονάδες, ενισχυμένη κατά 1,02%, και τα Ξενοδοχεία στις 2.303,120 μονάδες, ενισχυμένα κατά 2,25%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 456.238,28 ευρώ (τιμή κλεισίματος €7,4 - άνοδος 0,27%), της Logicom με 90.168,08 ευρώ (τιμή κλεισίματος €4,06 - άνοδος 1,5%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντου με 70.864 ευρώ (τιμή κλεισίματος €1,51 - άνοδος 2,03%), της Δήμητρα Επενδυτική με 48.881,51 ευρώ (τιμή κλεισίματος €1,71 - άνοδος 0,59%), της Atlantic Insurance Company με 47.829,22 ευρώ (τιμή κλεισίματος €2,62 - άνοδος 0,77%) και της Πετρολίνα με 14.913 ευρώ (τιμή κλεισίματος €1,25 - αμετάβλητη).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 13 κινήθηκαν ανοδικά, 5 πτωτικά και 1 παρέμεινε αμετάβλητη.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 166.

Επιπλέον, σε συνέχεια της ανακοίνωσης με ημερομηνία 12 Αυγούστου 2025, το Χρηματιστήριο ενημερώνει με σημερινή του ανακοίνωση ότι δε θα προβεί σε αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας UPYACHTING MANAGEMENT PLC, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρεία έχει προβεί στην έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

ΚΥΠΕ