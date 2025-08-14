Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Ξεπέρασε τις προβλέψεις ο ρυθμός ανάπτυξης της Βρετανίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η οικονομία της Βρετανίας αναπτύχθηκε ταχύτερα από το αναμενόμενο, κατά 0,3% το δεύτερο τρίμηνο του 2025, μετά από ανάπτυξη 0,7% τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters, καθώς και η Τράπεζα της Αγγλίας, είχαν προβλέψει αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,1% για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου.

Τα στοιχεία της Πέμπτης από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία έδειξαν ότι το βρετανικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% μόνο τον Ιούνιο, μετά από πτώση 0,1% τον Μάιο, λόγω της απροσδόκητα ισχυρής ανάπτυξης στους τομείς των υπηρεσιών, της βιομηχανικής παραγωγής και των κατασκευών.

Η παραγωγή το δεύτερο τρίμηνο ήταν αυξημένη συνολικά κατά 1,2% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, έναντι της μέσης πρόβλεψης των οικονομολόγων για ανάπτυξη 1%.

Η στερλίνα σημείωσε μικρή άνοδο έναντι του δολαρίου μετά τη δημοσίευση των στοιχείων.

Η Υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς έχει επισημάνει ότι η οικονομική ανάπτυξη της Βρετανίας το πρώτο τρίμηνο του έτους ήταν η ταχύτερη μεταξύ των χωρών της Ομάδας των Επτά μεγάλων προηγμένων οικονομιών, αλλά οι προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο του 2025 είναι πιο συγκρατημένες.

Η Βρετανία αντιμετωπίζει συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω της αύξησης των αμερικανικών δασμών, καθώς και της επιβράδυνσης των προσλήψεων στο εσωτερικό, η οποία οφείλεται εν μέρει στους υψηλότερους φόρους στην απασχόληση και τη μεγάλη αύξηση του κατώτατου μισθού.

Τον περασμένο μήνα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προέβλεψε ότι η οικονομία της Βρετανίας θα αναπτυχθεί κατά 1,2% φέτος και 1,4% το 2026, ελαφρώς ταχύτερα από την ευρωζώνη και την Ιαπωνία, αλλά πιο αργά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.

