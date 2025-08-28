Βέτο Κεραυνού για ξήλωμα φορολογικής μεταρρύθμισης

Σήμα ότι δεν θα επιτρέψουν το ξήλωμα ή/και τη σημαντική αλλοίωση της φορολογικής μεταρρύθμισης έστειλαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης και ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός. με την κυβέρνηση να περνά στην αντεπίθεση μετά την έντονη κριτική που δέχθηκε τις τελευταίες δύο εβδομάδες για το περιεχόμενο των νομοσχεδίων της μεταρρύθμισης που βρίσκονται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 10 Σεπτεμβρίου.

Η κριτική από κόμματα, συνδικάτα και φορείς του επιχειρείν εστιάζει στην εισαγωγή ρυθμίσεων, ειδικά για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, που κατά την οπτική τους καθιστούν το φορολογικό σύστημα πιο πολύπλοκο και λιγότερο ελκυστικό. Η κυβέρνηση απαντά ότι προηγήθηκε μια ευρεία διαβούλευση και ότι δεν βλέπει μέσα από την κριτική νέες προτάσεις επί της ουσίας.

»Ακούω πολλά για τη φορολογική μεταρρύθμιση. Δεν βλέπω καμία ιδέα, καμία εισήγηση. Κάποιοι επιχειρούν να απαξιώσουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, που να θυμίσω, η δική μας κυβέρνηση ήταν στο πλαίσιο συνεχών μεταρρυθμίσεων που έλαβε αυτή την πρωτοβουλία. Τελευταίος φορολογικός μετασχηματισμός έγινε το 2002», είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Κρίσιμο τεστ

Στις 15 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Οικονομικών θα έχει συνάντηση με τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων, μια συνάντηση που θα αποτελέσει κρίσιμο τεστ για τη συνέχεια. Ο Μάκης Κεραυνός είπε χθες ότι δεν προτίθεται να καταθέσει μια «κουτσουρεμένη», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, φορολογική μεταρρύθμιση και δεν απέκλεισε ακόμη και την απόσυρση των νομοσχεδίων αν επιχειρηθούν ευρείες αλλαγές.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Μάκης Κεραυνός είπε ότι για τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση έγινε ίσως η μεγαλύτερη διαβούλευση, με ανοιχτές και κατ' ιδίαν συναντήσεις εδώ και έναν χρόνο, με τις διαβουλεύσεις να συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Υπενθύμισε ότι είχε ενημερώσει τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων σε συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου.

«Με τους διάφορους φορείς, όπως η ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ και άλλοι, μιλούμε και υπάρχει μία πολύ μεγάλη σύγκλιση για όλα τα θέματα, επομένως δεν αντιλαμβάνομαι κάποιες αντιδράσεις που προέρχονται από κάποιους. Θα πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε να υποσκάπτουμε ιδέες και δράσεις που είναι προοδευτικές για την οικονομία και το αναγνωρίζουν όλοι, όπως είναι η φορολογική μεταρρύθμιση, στον βωμό οποιωνδήποτε προεκλογικών σκοπιμοτήτων», είπε.

«Αν δεν μπορέσουμε να έχουμε την ορθή φορολογική μεταρρύθμιση, έπειτα από 23 χρόνια, εγώ δεν θα είμαι έτοιμος να καταθέσω μια φορολογική μεταρρύθμιση κουτσουρεμένη, που δεν θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της μεσαίας τάξης, των απλών εργαζομένων και όλων των φορολογουμένων, αλλά και των επιχειρήσεών μας, που έχουν ανάγκη να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητά τους».

Ο κ. Κεραυνός επανέλαβε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση στοχεύει στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης και της επιχειρηματικότητας και έκανε γνωστό ότι οι προτεινόμενες αλλαγές έχουν ελεγχθεί από εμπειρογνώμονα για ευρωπαϊκά θέματα και συνάδουν με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ο υπουργός Οικονομικών τις θεωρεί αναγκαίες. «Δεν έχουμε σκοπό να τρομοκρατούμε κανέναν, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή, η οποία, με εκτιμήσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου, μπορεί να είναι και 25%», είπε. «Να μην ανησυχεί κανένας ότι θα κάνουμε αστυνομικό κράτος. Θα εφαρμόσουμε πρόνοιες που δεν θα επιτρέπουν να υπάρχει αυτή η φοροδιαφυγή, η οποία στο τέλος της ημέρας είναι σε βάρος όλων των φορολογουμένων και ιδιαίτερα αυτών που ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους», κατέληξε.