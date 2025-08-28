Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Οικονομία

Βέτο Κεραυνού για ξήλωμα φορολογικής μεταρρύθμισης

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Header Image

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο υπ. Οικονομικών απέρριψαν την κριτική για την προωθούμενη φορολογική μεταρρύθμιση. Στις 15 Σεπτεμβρίου ο ΥΠΟΙΚ θα έχει συνάντηση με τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων, μια συνάντηση που θα αποτελέσει κρίσιμο τεστ για τη συνέχεια

Σήμα ότι δεν θα επιτρέψουν το ξήλωμα ή/και τη σημαντική αλλοίωση της φορολογικής μεταρρύθμισης έστειλαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης και ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός. με την κυβέρνηση να περνά στην αντεπίθεση μετά την έντονη κριτική που δέχθηκε τις τελευταίες δύο εβδομάδες για το περιεχόμενο των νομοσχεδίων της μεταρρύθμισης που βρίσκονται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 10 Σεπτεμβρίου. 

Η κριτική από κόμματα, συνδικάτα και φορείς του επιχειρείν εστιάζει στην εισαγωγή ρυθμίσεων, ειδικά για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, που κατά την οπτική τους καθιστούν το φορολογικό σύστημα πιο πολύπλοκο και λιγότερο ελκυστικό. Η κυβέρνηση απαντά ότι προηγήθηκε μια ευρεία διαβούλευση και ότι δεν βλέπει μέσα από την κριτική νέες προτάσεις επί της ουσίας.

»Ακούω πολλά για τη φορολογική μεταρρύθμιση. Δεν βλέπω καμία ιδέα, καμία εισήγηση. Κάποιοι επιχειρούν να απαξιώσουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, που να θυμίσω, η δική μας κυβέρνηση ήταν στο πλαίσιο συνεχών μεταρρυθμίσεων που έλαβε αυτή την πρωτοβουλία. Τελευταίος φορολογικός μετασχηματισμός έγινε το 2002», είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Κρίσιμο τεστ

Στις 15 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Οικονομικών θα έχει συνάντηση με τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων, μια συνάντηση που θα αποτελέσει κρίσιμο τεστ για τη συνέχεια. Ο Μάκης Κεραυνός είπε χθες ότι δεν προτίθεται να καταθέσει μια «κουτσουρεμένη», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, φορολογική μεταρρύθμιση και δεν απέκλεισε ακόμη και την απόσυρση των νομοσχεδίων αν επιχειρηθούν ευρείες αλλαγές. 

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Μάκης Κεραυνός είπε ότι για τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση έγινε ίσως η μεγαλύτερη διαβούλευση, με ανοιχτές και κατ' ιδίαν συναντήσεις εδώ και έναν χρόνο, με τις διαβουλεύσεις να συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Υπενθύμισε ότι είχε ενημερώσει τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων σε συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου.

«Με τους διάφορους φορείς, όπως η ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ και άλλοι, μιλούμε και υπάρχει μία πολύ μεγάλη σύγκλιση για όλα τα θέματα, επομένως δεν αντιλαμβάνομαι κάποιες αντιδράσεις που προέρχονται από κάποιους. Θα πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε να υποσκάπτουμε ιδέες και δράσεις που είναι προοδευτικές για την οικονομία και το αναγνωρίζουν όλοι, όπως είναι η φορολογική μεταρρύθμιση, στον βωμό οποιωνδήποτε προεκλογικών σκοπιμοτήτων», είπε.

«Αν δεν μπορέσουμε να έχουμε την ορθή φορολογική μεταρρύθμιση, έπειτα από 23 χρόνια, εγώ δεν θα είμαι έτοιμος να καταθέσω μια φορολογική μεταρρύθμιση κουτσουρεμένη, που δεν θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της μεσαίας τάξης, των απλών εργαζομένων και όλων των φορολογουμένων, αλλά και των επιχειρήσεών μας, που έχουν ανάγκη να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητά τους».

Ο κ. Κεραυνός επανέλαβε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση στοχεύει στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης και της επιχειρηματικότητας και έκανε γνωστό ότι οι προτεινόμενες αλλαγές έχουν ελεγχθεί από εμπειρογνώμονα για ευρωπαϊκά θέματα και συνάδουν με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ο υπουργός Οικονομικών τις θεωρεί αναγκαίες. «Δεν έχουμε σκοπό να τρομοκρατούμε κανέναν, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή, η οποία, με εκτιμήσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου, μπορεί να είναι και 25%», είπε. «Να μην ανησυχεί κανένας ότι θα κάνουμε αστυνομικό κράτος. Θα εφαρμόσουμε πρόνοιες που δεν θα επιτρέπουν να υπάρχει αυτή η φοροδιαφυγή, η οποία στο τέλος της ημέρας είναι σε βάρος όλων των φορολογουμένων και ιδιαίτερα αυτών που ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους», κατέληξε.

Tags

ΟικονομίαΚΥΒΕΡΝΗΣΗφορολογίαΚΕΒΕΥπουργείο ΟικονομικώνΜάκης ΚεραυνόςΤμήμα ΦορολογίαςΟΕΒ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited