Δεν υπάρχει περιθώριο για λάθος

Μετά από τρία χρόνια στις Φυλακές αναμένεται να προκηρυχθεί η θέση του διευθυντή, θέση την οποία κατείχε η Άννα Αριστοτέλους μέχρι τον Δεκέμβρη του 2022 που ζήτησε και αποχώρησε από τα συγκεκριμένα καθήκοντα. Από 1η Δεκεμβρίου η Αριστοτέλους θα είναι πλέον γενική διευθύντρια. Επομένως, μετά το 2022, και τρεις αναπληρωτές διευθυντές το σωφρονιστικό ίδρυμα θα μπορεί να έχει μόνιμο διευθυντή. Με όσα συμβαίνουν στις Φυλακές, δεν υπάρχει περιθώριο για λανθασμένη επιλογή. Η καλύτερη επιλογή, είναι επιβεβλημένη ανάγκη.
