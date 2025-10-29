Με νέο κοιμητήριο η κοινότητα του Κάτω Πύργου Τηλλυρίας

Ξεκίνησαν οι εργασίες ανέγερσης του νέου κοιμητηρίου του Κάτω Πύργου Τηλλυρίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο του συμπλέγματος κοινοτήτων Τηλλυρίας και κοινοτάρχη του Κάτω Πύργου Τηλλυρίας Νίκο Κλεάνθους.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κλεάνθους εξέφρασε την ικανοποίηση του για την έναρξη του έργου της ανέγερσης του νέου κοιμητηρίου της κοινότητάς και ευχαρίστησε θερμά το Υπουργείο Εσωτερικών, την Κυπριακή Δημοκρατία και τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου για την ευγενή χορηγία €20.000 για το έργο.

Ο κ. Κλεάνθους ανέφερε πως το νέο κοιμητήριο, οι εργασίες του οποίου βρίσκονται σε εξέλιξη, βρίσκεται δίπλα από το παλαιό κοιμητήριο της κοινότητας και θα είναι χωρητικότητας 400 με 500 ταφών.

Αυτό ανεγείρεται σε χώρο που αγοράστηκε από το κοινοτικό συμβούλιο Κάτω Πύργου Τηλλυρίας.

Ερωτηθείς σχετικά απάντησε πως το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στις 400 χιλιάδες ευρώ που θα καταβληθεί από το Κ.Σ. Κάτω Πύργου Τηλλυρίας